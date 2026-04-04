Le parole pubblicate dal giornalista Alfredo Pedullà su X hanno acceso il dibattito sul futuro della difesa dell’Inter, lasciando intravedere scenari di profondo rinnovamento in vista della prossima stagione. “Inter, contatti fitti e forte scatto per Muharemovic. È una priorità per la difesa che verrà”, ha scritto il noto esperto di calciomercato, suggerendo come il club nerazzurro stia già muovendo passi concreti per assicurarsi uno dei profili emergenti del panorama italiano. Una notizia che, se confermata, si inserirebbe perfettamente nel quadro di una possibile rivoluzione del reparto arretrato, destinato a cambiare volto dopo anni di stabilità.

Difesa da rifondare: addii e tentazioni di mercato

L’idea di puntare su Muharemovic nascerebbe anche dalle possibili uscite che potrebbero interessare la retroguardia nerazzurra. Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, complice l’età e i contratti in scadenza, sarebbero infatti destinati a lasciare il club a parametro zero al termine della stagione. A complicare ulteriormente i piani ci sarebbe poi la situazione legata ad Alessandro Bastoni, che secondo le indiscrezioni sarebbe già in contatto con il Barcellona per valutare un trasferimento. Un’eventuale tripla partenza aprirebbe un vuoto significativo nel reparto arretrato, costringendo la dirigenza a intervenire con decisione sul mercato. In questo contesto, Muharemovic rappresenterebbe il primo tassello di una nuova difesa, giovane e con ampi margini di crescita, capace di garantire continuità nel medio-lungo periodo.

Valutazione del Sassuolo e l’incognita Juventus

Dal punto di vista economico, l’operazione non sarebbe semplice ma neppure proibitiva. Il Sassuolo, storicamente aperto alla cessione dei propri talenti davanti a offerte adeguate, valuterebbe il difensore circa 30 milioni di euro. Una cifra che presenta però una particolarità: il 50% dell’incasso spetterebbe alla Juventus, che detiene metà del cartellino del giocatore. Questo dettaglio potrebbe influenzare le dinamiche della trattativa, rendendo la Vecchia Signora non soltanto spettatrice interessata, ma potenziale protagonista. Il club bianconero, infatti, potrebbe decidere di esercitare il proprio diritto sulla metà del cartellino e riportare lo stopper bosniaco alla Continassa, anticipando così la concorrenza dell’Inter. Uno scenario che aggiunge ulteriore incertezza alla vicenda e che potrebbe trasformare l’operazione in un vero e proprio intreccio di mercato.