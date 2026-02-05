La Juventus si prepara ad affrontare l’Atalanta a Bergamo, nei quarti di finale di Coppa Italia. Nella lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti figura Kenan Yildiz, nonostante le recenti noie muscolari accusate durante la partita contro il Parma. Sono inoltre presenti i nuovi acquisti Holm e Boga, alla loro prima chiamata ufficiale con la maglia bianconera. Restano invece indisponibili per motivi fisici Milik e Vlahovic.

Yildiz disponibile nonostante l’affaticamento

Kenan Yildiz, pur non essendo al meglio, è stato incluso nella spedizione verso Bergamo.

Il giovane talento turco ha superato un lieve fastidio muscolare accusato nel corso della gara contro il Parma e figura regolarmente tra i convocati per la sfida di questa sera. La sua presenza, seppur con cautela, rappresenta una nota positiva per lo staff tecnico.

Debutto in vista per Holm e Boga

La lista dei convocati per la trasferta di Bergamo include anche i nuovi arrivati Holm e Boga, che ricevono la prima chiamata ufficiale con la Juventus. La loro inclusione lascia presagire un possibile impiego, offrendo nuove opzioni tattiche all'allenatore. Al contrario, Milik e Vlahovic rimangono ai margini per motivi fisici, con il loro recupero che richiederà ancora tempo.

Gestione precauzionale per Yildiz

Yildiz si è allenato parzialmente con il gruppo nella seduta precedente alla partita. Lo staff tecnico ha gestito con attenzione il suo carico di lavoro, optando per una strategia precauzionale. La decisione di includerlo comunque tra i convocati, con la possibilità di un suo impiego a gara in corso, testimonia la volontà di averlo a disposizione, seppur con le dovute attenzioni.