Antonio Rudiger potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo europeo. Il difensore tedesco del Real Madrid si avvicina infatti alla scadenza naturale del contratto con i Blancos e, allo stato attuale, i segnali che arrivano da Madrid non fanno pensare a un rinnovo imminente. Una situazione che apre scenari interessanti per diversi club alla ricerca di un centrale di esperienza internazionale, tra i quali si starebbe muovendo con attenzione anche la Juventus.

Juventus alla finestra: ritorno di fiamma con Spalletti?

La Juventus guarda quindi con attenzione all’evolversi della situazione fra le parti.

Il club bianconero sarebbe alla ricerca di uno stopper affidabile e carismatico, anche in vista di una possibile cessione di Federico Gatti, dato tra i papabili partenti della prossima estate. Rudiger, per caratteristiche e personalità, rappresenterebbe un profilo ideale per guidare una difesa in fase di rinnovamento. A rendere l’operazione ancora più suggestiva è il possibile ricongiungimento con Luciano Spalletti, tecnico con cui il difensore tedesco ha vissuto alcune delle migliori stagioni della sua carriera ai tempi della Roma. La strada, però, non è priva di ostacoli. Sul futuro di Rudiger pesa anche la concorrenza dei club arabi, pronti a mettere sul tavolo offerte economiche fuori mercato pur di assicurarsi un profilo di tale livello.

La Juventus, dal canto suo, potrà giocarsi le carte di una competizione europea, Champions o Europa League che sia, del prestigio storico e di un progetto tecnico che potrebbe rimettere il tedesco al centro della scena.

Minutaggio ridotto e futuro in bilico a Madrid

I numeri raccontano una stagione complicata per il centrale tedesco. Rudiger ha collezionato appena 914 minuti complessivi in tutte le competizioni, un bottino troppo esiguo per un giocatore abituato a essere protagonista nei grandi palcoscenici europei. La concorrenza interna, gli infortuni e le scelte tecniche hanno progressivamente ridotto il suo spazio, rendendo sempre più difficile immaginare una prosecuzione del rapporto con il Real Madrid.

A fine stagione, dunque, il classe ’93 potrebbe liberarsi a parametro zero, trasformandosi in una ghiotta opportunità per chi saprà convincerlo con un progetto sportivo ambizioso. La sua esperienza, maturata Serie A, Premier League e Liga, resta un valore aggiunto enorme, soprattutto per squadre che puntano a ritrovare solidità e leadership nel reparto arretrato.