Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha espresso la sua insoddisfazione per la posizione in classifica, sottolineando la necessità di un miglioramento in vista della trasferta contro la Fiorentina. “La classifica non ci piace e vogliamo migliorarla, io per primo: dobbiamo crescere e costruire per il futuro”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Baroni ha definito la partita contro i viola come “una partita determinante per noi e per loro”, aggiungendo che i miglioramenti richiesti riguardano “tutti gli aspetti e non solo il farsi belli perché fai un punto in più dell’anno scorso”.

Ha concluso con un accenno all’ambizione generale: “Alla fine si tirerà una linea, me compreso, e vedremo cosa abbiamo fatto, ma qui siamo tutti ambiziosi”.

Riguardo al mercato appena concluso, il tecnico ha evidenziato la disponibilità dei nuovi arrivati: “Alcuni ragazzi erano già in campo senza nemmeno aver svuotato le valigie, hanno dato grande disponibilità e possono tutti darci una grande mano”.

Contesto e prospettive del Torino

Il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina con l’obiettivo di invertire la rotta in campionato. La squadra, secondo Baroni, deve dimostrare determinazione e ambizione, elementi ritenuti fondamentali per colmare il gap rispetto alla stagione precedente.

Responsabilità collettiva e crescita

Baroni ha insistito sul concetto di responsabilità collettiva: “La responsabilità è di tutti, non solo dei giocatori: alla fine si tirerà una linea, me compreso. Il Toro dovrà fare scelte, ognuno di noi non deve dare tutto ma ancora di più”. Ha inoltre ricordato il divario di ventuno punti rispetto alla scorsa stagione, sottolineando che “chi vuole tutto e subito sbaglia” e che è necessario “creare mentalità, caratteristiche per colmare il gap”.