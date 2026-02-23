Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Torino fino al termine della stagione, con l'obiettivo primario di centrare la salvezza. Il tecnico è atteso in città in serata e dirigerà il primo allenamento martedì al Filadelfia. Il suo esordio è previsto domenica alle 18 contro la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino.

Il contratto, valido fino a giugno, è stato siglato con l'intento di imprimere una scossa immediata alla squadra, attualmente in una posizione di classifica precaria. D’Aversa succede a Marco Baroni, la cui panchina era già fortemente a rischio a seguito di una serie di risultati negativi.

Il cambio di guida tecnica

La decisione di procedere a un cambio di guida tecnica è maturata dopo la pesante sconfitta per tre a zero subita contro il Genoa. Questo risultato ha ulteriormente complicato la situazione del Torino nella lotta per non retrocedere. Il club ha ritenuto necessario intervenire per invertire la rotta e tentare di salvare la stagione.

Lo staff e i primi passi

Nel nuovo staff tecnico, al fianco di D’Aversa, opererà Salvatore “Sasà” Sullo in qualità di vice-allenatore. Si tratta di un ritorno significativo per il club granata, dato che Sullo aveva già collaborato con la squadra tra il 2011 e il 2016 al fianco di Gian Piero Ventura.

Contesto e precedenti del nuovo corso

L'accordo tra il Torino e D’Aversa prevede un contratto fino a giugno, senza opzioni automatiche di rinnovo.

La firma è attesa nelle prossime ore, con D’Aversa pronto a guidare il primo allenamento già domani. La scelta del tecnico pescarese giunge al termine di una stagione altalenante per il Torino, caratterizzata da risultati deludenti e dalla piena lotta per la permanenza in Serie A. La società punta su D’Aversa per infondere identità e solidità alla squadra nel decisivo finale di campionato.