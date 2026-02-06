Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha manifestato con entusiasmo il desiderio di tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco. Con un messaggio sui social – “Eccomi! Che voglia di tornare sul campo… forza Toro” – il Cholito ha espresso la sua impazienza di rientrare in squadra, dopo essersi fermato lo scorso 13 gennaio durante la gara di Coppa Italia contro la Roma a causa di un trauma al polpaccio.

Il rientro in campo di Simeone

Simeone è fermo dal 13 gennaio, giorno in cui ha subito l'infortunio al polpaccio durante la partita di Coppa Italia contro la Roma.

Ora, dopo quasi un mese di stop, l'attaccante granata sembra pronto a tornare a disposizione. Il tecnico Baroni lo attende con ansia e Simeone ha già messo nel mirino la trasferta contro la Fiorentina.

Situazione in casa Torino

Il Torino ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri, al Filadelfia, si è rivisto Cesare Casadei, rientrato dopo un attacco febbrile. Oggi sono in programma controlli medici per valutare le condizioni di Che Adams e dello stesso Giovanni Simeone, oltre a quelle di altri giocatori come Biraghi, Aboukhlal e Gineitis. In base agli esiti, lo staff tecnico deciderà chi potrà essere convocato per la partita.

Preparazione alla trasferta

Il Torino ha svolto una seduta di allenamento al Filadelfia in preparazione alla trasferta contro la Fiorentina, valida per il ventiquattresimo turno di campionato. Il centrocampista Cesare Casadei è tornato disponibile dopo un attacco febbrile. Oggi sono previsti test medici per valutare le condizioni di Che Adams e Giovanni Simeone, oltre a quelle di Biraghi, Aboukhlal e Gineitis. Sulla base dei risultati, lo staff deciderà chi potrà essere della partita.