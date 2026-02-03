L’Udinese ha superato la Roma per 1‑0 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La rete decisiva è arrivata grazie a una punizione di Jurgen Ekkelenkamp, la cui traiettoria, deviata da un giocatore della Roma nella barriera, ha ingannato il portiere giallorosso Svilar all’inizio della ripresa.

La prima frazione di gioco si è caratterizzata per un buon ritmo ma senza reti. Al rientro dagli spogliatoi, Ekkelenkamp ha trasformato un calcio di punizione. Il pallone, dopo aver toccato Malen, ha modificato la sua direzione sorprendendo il portiere della Roma.

La squadra giallorossa ha tentato una reazione decisa nel finale: un gol di Cristante è stato annullato per la posizione di fuorigioco di Tsimikas. Nei minuti di recupero, una parata decisiva di Okoye ha impedito alla Roma di raggiungere il pareggio.

Conseguenze in classifica

Grazie a questa vittoria, l’Udinese raggiunge quota trentadue punti, allineandosi alla Lazio. La Roma, invece, rimane ferma a quarantatré punti e scende al quinto posto in classifica, perdendo così terreno nella competizione per un posto in Champions League.

La gara vista dall’allenatore

La partita è stata descritta come difficile e combattuta. La fisicità dell’Udinese avrebbe limitato le azioni offensive della Roma, nonostante i giallorossi fossero riusciti a contenere gli avversari, a parte due tiri da fuori area.

Il gol subito è stato definito un autogol causato da una deviazione sfortunata. Nonostante le difficoltà nel servire efficacemente Malen, a causa dei raddoppi difensivi avversari, la squadra sta ancora imparando a sfruttare al meglio le caratteristiche del giocatore. L’allenatore ha concluso affermando che la squadra archivierà questa serata sfortunata e ripartirà con il consueto lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati.