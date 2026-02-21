Sabato 21 febbraio alle ore 15:30, la Volkswagen Arena di Wolfsburg farà da palcoscenico a Wolfsburg-Augsburg, gara valida per la ventitreesima giornata della Bundesliga 2025/26. In campo due squadre accomunate dalla volontà di rilanciare le proprie ambizioni per la seconda parte della stagione; ospiti e padroni di casa affilano le armi, consci che ogni punto può fare la differenza nella lotta per i rispettivi obiettivi stagionali. I Lupi di casa, reduci da prestazioni altalenanti, vogliono far valere il fattore campo contro un Augsburg dal carattere sempre combattivo e pronto a vendere cara la pelle.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Augsburg

I padroni di casa, allenati secondo le attese con un 4-2-3-1 classico, si affidano in porta a Kamil Grabara. La linea difensiva sarà composta da Sael Kumbedi, Denis Vavro, Moritz Jenz e Jeanuel Belocian. In mediana agiranno Maximilian Arnold e Christian Eriksen, con il danese chiamato a dettare i tempi e a fornire qualità ed esperienza alla manovra. Sulla trequarti si muovono Adam Daghim, Lovro Majer e il giovane Kento Shiogai, il tutto a supporto della punta centrale Mohamed Amoura.

Augsburg risponde schierandosi con un 3-4-2-1 che vede Finn Dahmen tra i pali e una retroguardia formata da Noahkai Banks, Keven Schlotterbeck e Cedric Zesiger. Sulle corsie laterali Anton Kade e Robin Fellhauer, mentre in mezzo al campo toccherà a Kristijan Jakic e Han-Noah Massengo.

Mert Komur e Alexis Claude agiranno alle spalle del centravanti austriaco Michael Gregoritsch, uomo da cui ci si aspetta il colpo di classe decisivo.

Quote: Wolfsburg leggermente avanti nelle lavagne

I bookmaker si pronunciano a favore dei padroni di casa, anche se la sfida promette equilibrio: Bwin quota la vittoria interna a 2.00, il pareggio a 3.60 e il successo esterno dell’Augsburg a 3.60.

William Hill sposta leggermente l’ago della bilancia proponendo Wolfsburg vincente a 2.05, la X a 3.30 e il 2 a quota 3.40. Simile la prospettiva di Bet365, che paga 2.05 l’eventuale successo dei Lupi, 3.40 il pareggio e porta la quota per la vittoria esterna addirittura a 3.75.

Le statistiche dei protagonisti: Pejcinovic cerca conferme, Gregoritsch riferimento in attacco

Dženan Pejčinović, ventenne di grande promessa per il Wolfsburg, si è ritagliato spazi preziosi in questa stagione.

L’attaccante, in 19 apparizioni (9 da titolare), ha già trovato la via del gol 5 volte pur giocando solo 823 minuti complessivi: numeri che raccontano un centravanti intraprendente, nonostante parta spesso dalla panchina. Le sue 22 conclusioni totali (12 nello specchio) evidenziano una buona propensione offensiva, anche se il dato sui duelli vinti (50 su 115) suggerisce ancora margini di crescita nella lotta fisica con i difensori avversari.

Kento Shiogai, anche lui ventenne, si sta inserendo gradualmente nei meccanismi della squadra. L’attaccante giapponese ha sommato 183 minuti in 4 presenze (di cui 2 dall’inizio): numeri ancora contenuti, ma utili a prendere confidenza con il massimo campionato tedesco.

La sua intraprendenza si vede anche nei duelli: 25 quelli totali, ma solo 5 portati a casa, a segno di una integrazione ancora in corso col contesto della Bundesliga.

Tra le fila dell’Augsburg, occhi puntati sul centrocampista francese Alexis Claude-Maurice: in 19 gare, per 1352 minuti complessivi, ha messo insieme 3 gol e 2 assist, con 40 tiri totali (19 nello specchio). Il francese si dimostra efficace palla al piede, con 24 dribbling riusciti su 48 tentati e una presenza costante in fase di costruzione, come confermato dai 501 passaggi e 18 chiavi.

In avanti, Michael Gregoritsch rappresenta il riferimento offensivo dell’Augsburg: l’austriaco, utilizzato meno rispetto alle scorse stagioni (6 apparizioni, 5 da titolare), ha comunque avuto modo di andare a segno già 2 volte.

Numeri che assumono ancora più valore se si pensa ai soli 382 minuti giocati: per lui 6 tiri totali, metà nello specchio, e una generosa collaborazione alla fase di non possesso con 4 tackle e 3 blocchi a referto.