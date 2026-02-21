Sabato 21 febbraio alle 15:30 l’Allianz Arena si prepara a vestire i colori della Bundesliga per Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, match valido per la 23ª giornata. I padroni di casa, guidati dalla loro stella Harry Kane, cercheranno di consolidare il primato contro un’Eintracht in cerca di punti pesanti in trasferta. Monaco ospiterà quindi un incontro che promette spettacolo, tra due formazioni con filosofie di gioco diverse, all’ombra delle Alpi bavaresi, dove l’esigenza di continuità dei campioni in carica si scontra con il desiderio di riscatto delle “aquile” di Francoforte.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

Thomas Tuchel, per i padroni di casa, conferma il consueto 4-2-3-1: davanti a Ulreich i terzini saranno Stanisic e Laimer con Tah e Kim-Min Jae al centro. Le chiavi del centrocampo affidate alla coppia Kimmich-Goretzka, mentre sulla trequarti il talento di Lennart Karl, Serge Gnabry e il neoacquisto Luis Díaz completeranno il trio alle spalle di Harry Kane, riferimento centrale e goleador implacabile.



Per l’Eintracht, ecco il 3-4-2-1, uno schieramento che mira a coprire ogni zona del campo con Kaua in porta e una linea difensiva composta da Collins, Koch e Amenda. Sulle corsie spazio a Ritsu Doan e Brown, con Larsson e Mario Götze nel cuore del gioco.

Davanti, Amaimouni-Echghouyab e Bahoya cercheranno di ispirare Love Arrhov unica punta.

Quote della partita: dominio Bayern secondo i bookmaker

Bwin e William Hill sono unanimi nell’indicare il Bayern Monaco come largamente favorito: la quota per la vittoria dei bavaresi è fissata a 1.15, il pareggio si attesta a 8.50 e l’eventuale colpaccio dell’Eintracht arriva addirittura a 13.00.



Quote simili da Bet365, che abbassa leggermente la vittoria interna a 1.14, mentre conferma l’outsider di Francoforte a 13.00 e il segno X a 9.50. Gli operatori non lasciano scampo sui pronostici: i padroni dell’Allianz sono visti come quasi imbattibili tra le mura amiche, una montagna durissima da scalare per chiunque osi.

I protagonisti: numeri da record per Kane & Co., le speranze dell’Eintracht

Il Bayern Monaco può contare su uno dei tridenti offensivi più prolifici dell’attuale campionato.

A guidare l’attacco c’è un Harry Kane in forma smagliante: 26 gol in 22 presenze di Bundesliga per l’inglese, capace di mantenere una media realizzativa da Bomber d’altri tempi. Con 64 tiri totali di cui 50 nello specchio, il centravanti inglese è una sentenza sotto porta, implacabile anche dagli undici metri con 9 su 9 dal dischetto. Non solo fiuto del gol, ma anche capacità di gioco: 5 assist e 31 passaggi chiave per uno dei terminali migliori al mondo.

Dietro di lui, Luis Díaz si sta confermando come uomo assist e goleador aggiunto: 13 reti e 10 assist in 21 apparizioni testimoniano l’impatto devastante dell’esterno colombiano, letale nei dribbling (quasi uno su due riusciti) e sempre coinvolto nella manovra.

L’ex Liverpool fornisce anche equilibrio, con 917 passaggi completati e frequente presenza nelle azioni chiave dell’undici di Tuchel.

In mezzo al campo, Michael Olise aggiunge ulteriori qualità: in 21 partite con la maglia bavarese ha firmato 10 gol e ben 16 assist, risultando uno dei migliori centrocampisti offensivi del torneo. Impressionante la produttività nel dialogo con la squadra (1060 passaggi totali, 56 chiave), a cui abbina freddezza, tecnica e una visione del gioco superiore.

L’altra metà del tabellone sorride un po’ meno. Jean-Mattéo Bahoya, gioiellino ventenne dell’Eintracht, ha raccolto 19 presenze segnando 2 reti e fornendo 3 assist; il suo minutaggio (839 minuti) è sintomo sia di crescita che di un’influenza crescente nelle partite più importanti.

A centrocampo l’esperienza internazionale di Mario Götze viene sfruttata in fase di palleggio (365 passaggi, 9 chiave) ma la stagione è stata avara finora per l’ex Borussia: zero reti in 16 apparizioni e un impatto sotto la sufficienza.

A sorpresa, Amaimouni-Echghouyab ha realizzato 2 gol in appena 153 minuti distribuiti su 6 presenze, dimostrando un alto coefficiente di pericolosità quando viene chiamato in causa in zona d’attacco.