Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Roma sarebbe ormai vicinissima a chiudere un’operazione di grande interesse per rinforzare il proprio reparto offensivo. Bryan Zaragoza, esterno sinistro di proprietà del Bayern Monaco ma attualmente in prestito al Celta Vigo, sarebbe a un passo dal diventare un nuovo calciatore giallorosso. Una trattativa che avrebbe subito una forte accelerazione dopo il contatto diretto tra il giocatore e Gian Piero Gasperini.

I dettagli dell’accordo con il Bayern Monaco

L’operazione tra Roma e Bayern Monaco, secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla società giallorossa, sarebbe impostata sulla formula del prestito oneroso con opzione di acquisto condizionata.

Le condizioni fissate dai club sono chiare e legate al rendimento collettivo e individuale del calciatore: l’obbligo scatterebbe in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions League e al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali, ciascuna di almeno 45 minuti. Qualora entrambe le clausole venissero soddisfatte, il club giallorosso sarebbe tenuto a versare complessivamente 15 milioni di euro nelle casse del Bayern. Una cifra importante ma considerata sostenibile, soprattutto se accompagnata dal ritorno nell’Europa che conta. Per i bavaresi, invece, si tratterebbe di una soluzione ideale per valorizzare un talento che ha trovato poco spazio prima in Bundesliga e poi col Celta Vigo.

Un esterno su misura per Gasperini

L’arrivo di Zaragoza risponderebbe perfettamente alle richieste tattiche di Gasperini, che avrebbe finalmente a disposizione l’esterno sinistro tanto cercato: un giocatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere nell’uno contro uno con velocità e tecnica. Qualità che mancano alla Roma da tempo, specie sulla fascia sinistra e che hanno costretto Gasperini a ridisegnare Lorenzo Pellegrini in un ruolo non suo. Lo spagnolo, grazie alla sua rapidità e alla capacità di attaccare la profondità, potrebbe quindi completare l’attacco giallorosso e offrire nuove soluzioni sia in fase di costruzione che di finalizzazione. Una soluzione in più insomma, per permettere alla Roma di puntare ad almeno quel quarto posto fondamentale per i proventi garantiti dalla UEFA per la qualificazione alla Champions.