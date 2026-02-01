Nella ventitreesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, la capolista del girone B Arezzo impatta con il risultato di zero a zero al "Città dell'Aria" contro i padroni di casa del Guidonia Montecelio 1937 FC.

La gara predominata per larga parte del match dai laziali, ha permesso agli aretini di consolidarsi ancora in vetta alla classifica con sette punti di vantaggio sul Ravenna.

La partita

Rispetto alla sconfitta di Ravenna, l'allenatore del Guidonia Montecelio, Ciro Ginestra effettua quattro cambi nell'undici iniziale: dentro Bernardotto, Mastrantonio, Zappella e Mulè per Starita, Russo, Viteritti e Frascatore.

Per gli aretini invece, Bucchi effettua un solo cambio rispetto alla scorsa partita vinta con la Juventus Next Gen: dentro Tito e fuori Gilli.

La gara parte subito a ritmi alti con il Guidonia Montecelio molto più propositivo e deciso ad imporre da subito il suo gioco. Dopo tre minuti Tito perde palla sulla trequarti ai danni di Spavone, che dopo quasi settanta metri palla al piede entra in area e conclude: il tiro sfiora il palo della porta difesa da Venturi.

Pochi minuti dopo è Bernardotto ad avere un occasione ghiotta, con il suo tiro respinto dall'estremo difensore aretino. Alle mezz'ora l'Arezzo si affaccia per la prima volta nell'area avversaria con Chierico, con il suo tiro che viene deviato in angolo da Avella, portiere acquistato in questa sessione di mercato dai laziali.

Al quarantesimo minuto arriva l'occasione che poteva cambiare le sorti della gara: dopo un fraseggio con Errico, il numero dieci Spavone riceve palla in area e viene atterrato da Tito; per il direttore di gara non ci sono dubbi è calcio di rigore, decisione confermata peraltro anche dopo la revisione al FVS. Dagli undici metri però, Gabriele Bernardotto calcia centrale e si fa ipnotizzare da Venturi, sulla ribattuta sempre il numero novanta la spara in alto.

Occasione sprecata per il Guidonia che poteva passare in vantaggio e andare al riposo sull'uno a zero.

Secondo tempo che inizia con ritmi meno elevati e con entrambe le squadre che si affrontano con timore.

L'unica occasione di tutta la seconda frazione arriva al sessantasettesimo minuto con il neo entrato Starita che sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone teso, il primo ad arrivare è Tessiore con il suo tiro bloccato da Venturi.

Termina così un match con pochi sussulti, molto più propositivo il Guidonia Montecelio che nella doppia sfida con l'Arezzo quest'anno non ha mai perso e preso gol.

Nella prossima giornata del girone B il Guidonia Montecelio 1937 FC avrà il turno di riposo, mentre l'Arezzo se la vedrà in casa con la Pianese