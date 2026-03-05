Il Verona si trova ad affrontare una situazione critica in vista della trasferta di domenica pomeriggio allo stadio “Dall’Ara” contro il Bologna. Mister Sammarco è costretto a rivedere quasi interamente la difesa e la mediana a causa di sette giocatori indisponibili.

Gli infortuni che condizionano la rosa

La preparazione a porte chiuse a Peschiera ha portato alla conferma di due nuovi stop tra i difensori. Tobias Slotsager ha riportato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. Armel Bella‑Kotchap, costretto al cambio nella precedente partita contro il Napoli, soffre invece di una lesione al bicipite femorale sinistro.

Questi due infortuni si aggiungono alle assenze già note di Belghali, Bernede, Lirola, Lovric e Serdar, creando un quadro di emergenza totale.

L’impatto sulla formazione titolare

Con sette calciatori ai box, l’allenatore Sammarco si trova di fronte a scelte obbligate per ridisegnare il reparto arretrato e la mediana. La necessità di trovare soluzioni alternative per affrontare la trasferta emiliana rende la situazione particolarmente complessa per la squadra.

Situazioni pregresse di emergenza

Questa non è la prima volta che il Verona si trova a gestire un numero così elevato di assenze. Un esempio significativo si è verificato nella sfida contro il Sassuolo del 19 febbraio, quando la squadra dovette fare i conti con otto assenze tra infortuni e squalifiche. Anche in quell’occasione, l’allenatore fu costretto a effettuare scelte forzate per la difesa e il centrocampo.