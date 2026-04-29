Sport, gioco e tanti sorrisi hanno animato una giornata di festa dedicata a tennis, pallavolo, rugby e calcio, con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, condivisione e divertimento.

La 25ª edizione di "Banca Generali - Un campione per amico", iniziativa che permette ai più giovani di vivere lo sport come strumento di inclusione, ha fatto tappa a Como coinvolgendo oltre 700 bambini.

Il progetto, che da quest’anno si avvale anche della collaborazione di Sport e Salute e che proseguirà con altre dieci tappe in diverse piazze italiane, ha dato vita a un’area interamente dedicata allo sport.

Qui i bambini, affiancati da tutor, hanno preso parte ad attività ludico-motorie e percorsi studiati per avvicinarli al movimento in modo coinvolgente e inclusivo. "E' sempre una grandissima emozione poter attraversare l'Italia da Nord a Sud, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all'aria aperta colorando con i loro sorrisi le più belle piazze italiane", ha dichiarato Adriano Panatta.

Sulla stessa linea anche Massimiliano Melegari, Sales Manager di Rete Lombardia e Trentino Alto Adige di Banca Generali Private, che sottolinea come "crediamo sia importante trasmettere ai bambini l'esempio di questi quattro grandi campioni con i valori di relazione e comunità che si esprimono attraverso lo sport, elementi universali propri anche del nostro lavoro al fianco delle famiglie, per accompagnarle nelle sfide legate al risparmio."