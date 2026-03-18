Edoardo Bove è tornato a segnare dopo oltre cinquecento giorni, realizzando il suo primo gol con la maglia del Watford nella Championship inglese. Il centrocampista romano ha siglato la rete del 3-1 al 94' nella partita contro il Wrexham, raccogliendo una respinta della traversa e appoggiando in rete di sinistro. Questo gol ha interrotto un digiuno che durava dal 27 ottobre 2024, quando Bove aveva segnato con la Fiorentina contro la Roma.

Il ritorno al gol è stato accolto con entusiasmo dai tifosi del Watford, che al termine della partita hanno esposto uno striscione dedicato al giocatore: "Anche se lasci Roma non sarai solo".

Un messaggio che testimonia l'affetto e il sostegno della tifoseria nei confronti di Bove, protagonista di una lunga assenza dal tabellino dei marcatori.

Il ritorno in campo e la rinascita sportiva

Bove, nato a Roma nel 2002, ha vissuto una carriera segnata da momenti difficili e ripartenze. Dopo l'esperienza con la Fiorentina, dove aveva segnato proprio contro la sua ex squadra, il centrocampista ha dovuto affrontare un periodo di stop forzato a causa di problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Il suo ritorno in campo con il Watford rappresenta un nuovo inizio e il gol contro il Wrexham è il simbolo di una vera e propria rinascita sportiva.

Dalla Roma al Watford: la carriera di Bove

Bove ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Roma, club con cui ha esordito in Serie A e ha vinto la Conference League nel 2022. Dopo il prestito alla Fiorentina e il successivo trasferimento al Watford nel gennaio 2026, il centrocampista si è subito inserito nella formazione inglese, trovando la via del gol alla sua sesta presenza in Championship. Il suo percorso testimonia la capacità di adattarsi a nuovi contesti e di superare le difficoltà, confermandosi come uno dei giovani talenti italiani più interessanti all'estero.