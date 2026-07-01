Il portiere della Lazio, Alessio Furlanetto, è stato sottoposto con successo a un delicato e cruciale intervento chirurgico. L'operazione, una ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, si è svolta presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli. Il club biancoceleste ha prontamente comunicato l'esito positivo dell'intervento, specificando che la procedura non ha evidenziato lesioni a carico dei menischi, un dettaglio particolarmente rassicurante per il percorso di recupero del giovane estremo difensore e per le sue prospettive future.

Il percorso riabilitativo del calciatore avrà inizio immediatamente presso il centro sportivo di Formello, sotto la supervisione dello staff medico e atletico. L'obiettivo primario è rimettere Furlanetto a disposizione dell'allenatore Gattuso nel minore tempo possibile, pur mantenendo un approccio cauto e mirato a un recupero graduale e sicuro. La società seguirà da vicino ogni fase della riabilitazione, consapevole dell'importanza di un ritorno in campo ottimale e senza rischi per il giovane portiere.

L'emergenza tra i pali della Lazio

L'infortunio di Alessio Furlanetto rappresenta una nuova e significativa tegola per la Lazio, che si trova a fronteggiare un'autentica emergenza nel reparto portieri.

La squadra è infatti già priva del suo titolare, Ivan Provedel, e ora deve fare i conti anche con lo stop del giovane estremo difensore. Questa complessa situazione impone al club la ricerca di soluzioni alternative efficaci e immediate in vista dei prossimi impegni ufficiali, mettendo a dura prova la gestione tecnica e le scelte dell'allenatore.

Il problema fisico di Furlanetto era emerso a seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, riportato durante un allenamento e caratterizzato da un interessamento dei legamenti. A seguito degli accertamenti diagnostici approfonditi, la società ha optato per l'intervento chirurgico, che si è concluso con successo. Nelle prossime settimane e mesi, lo staff medico monitorerà attentamente e costantemente i progressi del calciatore, accompagnandolo nella delicata e fondamentale fase di riabilitazione.

Il percorso di recupero e le sfide future

L'assenza prolungata di Alessio Furlanetto costituisce una significativa difficoltà per la Lazio, che dovrà fare a meno del suo giovane portiere per un periodo non breve, probabilmente per l'intera fase iniziale della stagione. Il recupero da un intervento al legamento crociato anteriore è noto per richiedere tempi lunghi e un'attenta gestione, ma il club nutre la speranza di poter riavere a disposizione Furlanetto nel corso dei prossimi mesi. In attesa del suo rientro, la squadra dovrà affidarsi alle alternative attualmente disponibili per affrontare gli impegni in calendario, inclusa l'importante e attesa sfida contro il Napoli.