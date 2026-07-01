Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si preannuncia come una sfida molto diversa rispetto all’Austria, ha affermato Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Il manager francese ha spiegato che il team ha analizzato attentamente la gara di Spielberg per individuare margini di miglioramento. La competizione sarà elevata e ogni dettaglio potrà fare la differenza in Formula 1.

Analisi Post-Austria e Weekend Sprint

La Ferrari è giunta a Silverstone dopo aver “analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento”, ha ribadito Vasseur.

Con il formato Sprint, la presenza di una sola sessione di prove libere prima delle fasi competitive rende fondamentale partire subito con il piede giusto.

L'Iconico Circuito di Silverstone

Silverstone è stato definito da Vasseur “uno dei circuiti più iconici del campionato”. L’atmosfera è sempre straordinaria, rendendo il Gran Premio di Gran Bretagna un evento unico. Questa gara sarà particolarmente speciale per Lewis Hamilton, che godrà del forte sostegno dei tifosi britannici. “Silverstone offre sempre un’atmosfera straordinaria e non vediamo l’ora di scendere in pista”, ha concluso il team principal.

Lezioni dall'Austria: Ritmo e Strategia

Il Gran Premio d’Austria a Spielberg ha rappresentato un banco di prova difficile per la Ferrari, evidenziando problemi di ritmo.

Secondo Vasseur, la strategia non è stata la causa principale, quanto piuttosto una mancanza di passo rispetto a Mercedes e Max Verstappen. Il team principal ha dichiarato: “We tried to compensate taking risks on the strategy, but it was not a good fight. I think it was more a matter of pace”. Questa analisi sottolinea la necessità di una rifocalizzazione e di un miglioramento del passo in vista di Silverstone.