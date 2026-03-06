Il 6 marzo alle ore 21:00 Celta Vigo e Real Madrid scenderanno in campo all’Estadio Abanca-Balaídos per la 27ª giornata della Liga 2025/26. In palio ci sono punti pesanti sia per i galiziani, in cerca di punti salvezza, sia per i blancos, che rincorrono la vetta della classifica in una stagione combattuta. In terra galiziana, i madrileni dovranno sfoderare il miglior calcio possibile per uscire indenni: il Balaídos, d’altronde, non fa sconti, soprattutto quando arrivano le grandi.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Madrid

Rispetto a quanto visto nelle ultime settimane, i tecnici non sembrano voler sorprendere.

Celta disposto con il 3-4-3, pronto a cercare ampiezza e profondità soprattutto sugli esterni: in porta ci sarà Ionut Andrei Radu e davanti a lui linea a tre composta da Javi Rodriguez, Joseph Aidoo e Carlos Dominguez. Sugli esterni Oscar Mingueza e Miguel Roman, cerniera di centrocampo formata da Ilaix Moriba e Sergio Carreira, mentre davanti agirà il trio Fer López, Ferran Jutglà e Hugo Álvarez.

Carlo Ancelotti, invece, si affida al 4-2-3-1 che ormai rappresenta il vestito migliore delle merengue: Courtois tra i pali, difesa con Alexander-Arnold, Rudiger, Mendy e Francisco Garcia. A centrocampo Tchouameni e il giovane Thiago Pitarch, davanti a loro Valverde, Arda Guler e Vinícius Junior a sostegno del giovane Gonzalo García terminale offensivo.

Occhi puntati, naturalmente, su Vinícius e Valverde chiamati a spaccare la partita con accelerazioni, qualità e inserimenti.

Quote: Real Madrid favorito ma occhio alle insidie del Balaídos

I principali bookmaker vedono il Real Madrid favorito nella sfida di Vigo, ma la vittoria dei blancos non è così scontata secondo le lavagne: William Hill quota il successo ospite a 2.30, il pari a 3.30 e la vittoria interna del Celta a 3.00.

Su Bet365 il segno 2 è offerto a 2.30, la X a 3.40 mentre il colpo dei padroni di casa si gioca a 3.10. Quote piuttosto equilibrate, sintomo del rispetto che il Celta riscuote davanti al proprio pubblico, ma resta il Real Madrid la favorita secondo gli analisti.

I protagonisti: riflettori su Vinícius, Valverde e i giovani di casa

Federico Valverde, ormai vero motore della mediana madridista, ha disputato finora 25 gare in Liga 2025/26, partendo titolare in 23 occasioni per un totale di 2071 minuti.

Il suo contributo non si esaurisce nei soli compiti d’ordine: 1 gol e ben 7 assist, 1413 passaggi totali di cui 36 chiave, una percentuale di precisione altissima e la solita abnegazione in fase difensiva con 34 tackle e 20 intercetti. Il suo rating (7.28) racconta la storia di un centrocampista box-to-box sempre decisivo nella manovra dei blancos.

Vinícius Júnior rimane la stella offensiva del Real. Nelle sue 25 presenze stagionali è già arrivato a 9 gol e 5 assist, numeri che raccontano di un attaccante letale in campo aperto, devastante nell’uno contro uno (146 dribbling tentati, ben 63 riusciti, coinvolto in 292 duelli). Colpisce anche la capacità di procurarsi rigori (4 vinti), e la sua influenza nelle manovre d’attacco con 810 passaggi e 47 chiave.

La sua media voto (7.39) e la pericolosità delle sue accelerazioni fanno la differenza sui palcoscenici più importanti.

Dall’altra parte, per il Celta, da seguire Fer López, talento classe 2004 cresciuto nell’ombra di Madrid e già al centro del gioco dei galiziani nelle sue cinque apparizioni da titolare. Pur senza gol, ha mostrato doti interessanti nello stretto: 18 dribbling tentati, di cui 11 riusciti, e un buon rendimento nei duelli (50 totali, la metà portati a casa). In regia Hugo Álvarez (2 gol e 1 assist in 17 partite) è elemento capace di portare qualità tra le linee con 369 passaggi complessivi e ben 19 passaggi chiave in stagione. In attacco occhio anche a Ferran Jutglà: 4 reti in 18 apparizioni, 25 tiri e una propensione a cercare la soluzione personale che spesso mette in difficoltà le retroguardie più blasonate.