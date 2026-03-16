La Conference League si appresta a vivere il suo momento clou con le partite di ritorno degli ottavi di finale, in programma giovedì 13 marzo. L'attenzione è puntata sulla Fiorentina, l'unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione, che si prepara ad affrontare il Panathinaikos. L'incontro decisivo si terrà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d'inizio fissato per le ore 21.00. Questa sfida rappresenta un crocevia fondamentale per i viola, determinati a conquistare il passaggio ai quarti di finale e proseguire il loro cammino europeo.

Il calendario della serata europea è ricco di appuntamenti. Oltre alla gara della Fiorentina, sono previste altre sfide avvincenti che si disputeranno in contemporanea. Il programma si aprirà alle ore 18.45 con quattro incontri: Cercle Brugge-Jagiellonia, Djurgarden-Pafos, Lugano-Celje e Rapid Vienna-Borac. Successivamente, alle ore 21.00, in contemporanea con Fiorentina-Panathinaikos, si giocheranno anche Legia Varsavia-Molde, Chelsea-Copenhagen e Guimaraes-Betis Siviglia. Tutte le partite saranno disponibili in diretta e potranno essere seguite anche attraverso la formula Diretta Gol, per non perdere neanche un'emozione.

Fiorentina: la corsa verso i quarti di finale

La formazione viola, sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano, si prepara a una gara di vitale importanza davanti al proprio pubblico.

Dopo l'incontro d'andata, la Fiorentina punta a sfruttare il fattore campo per ottenere la qualificazione. La sfida contro il Panathinaikos costituisce un banco di prova significativo per il club italiano, che mira a confermare l'ottimo percorso intrapreso in Europa e a prolungare la sua avventura nella prestigiosa competizione continentale.

La serata dedicata alla Conference League sarà ulteriormente arricchita da approfonditi studi pre e postpartita. Questi momenti di analisi e commento saranno affidati a Mario Giunta e al suo prestigioso parterre di ospiti. Tra i volti noti che offriranno il loro punto di vista sulle gare e sulle prospettive delle squadre impegnate negli ottavi di finale figurano Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, garantendo un'analisi completa e qualificata.

La copertura televisiva e il palcoscenico europeo

Le partite di ritorno degli ottavi di finale di Conference League saranno trasmesse in esclusiva su Sky e disponibili in streaming su NOW. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire tutte le sfide in contemporanea grazie alla consolidata formula Diretta Gol, con telecronache dettagliate e collegamenti a bordocampo curati da un team di professionisti del settore. In particolare, la telecronaca dell'incontro tra Fiorentina e Panathinaikos sarà curata da Daniele Barone, affiancato dal commento tecnico di Fernando Orsi. I collegamenti da bordo campo saranno invece a cura di Vanessa Leonardi e Marina Presello, per non perdere nessun dettaglio dal terreno di gioco.

La Conference League si conferma un torneo di grande rilevanza nel panorama calcistico europeo, offrendo una vetrina importante a club provenienti da diverse nazioni e mantenendo sempre alta l'attenzione degli appassionati. La Fiorentina, in qualità di unica rappresentante italiana rimasta, è chiamata a onorare il proprio percorso e a regalare ai suoi tifosi una nuova serata indimenticabile di calcio internazionale, con l'obiettivo di avanzare ulteriormente nella competizione e sognare in grande.