Il mercato estivo potrebbe accendersi attorno al nome di Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista della Roma, uno dei talenti più interessanti del vivaio giallorosso, starebbe attirando l’attenzione di diversi club importanti sia in Italia che all’estero.

A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che sul proprio account X ha scritto: "Napoli e Juventus stanno monitorando il 21enne centrocampista della Roma Niccolò Pisilli". Un segnale chiaro di come il profilo del classe 2003 sia ormai entrato nei radar delle principali squadre del campionato.

Pisilli, un prospetto che potrebbe accendere l'asta di mercato nella prossima estate

Secondo quanto riportato da Konur, sulle tracce del giovane romanista ci sarebbe però anche il Tottenham. Il club londinese starebbe valutando la possibilità di inserirsi nella corsa al centrocampista, sempre che riesca a mantenere la permanenza in Premier League al termine della stagione attuale, cosa tutta da vedere.

La Roma, dal canto suo, ha già dimostrato di voler difendere il proprio gioiello. Lo scorso gennaio, secondo quanto riferito dal giornalista turco, il club capitolino avrebbe rifiutato un’offerta da circa 20 milioni di euro per il giocatore. Uno scenario che potrebbe cambiare nei prossimi mesi: con l’interesse crescente di più squadre, in estate la valutazione di Pisilli potrebbe salire, facendo gola ad una società che sta perdendo terreno sul quarto posto valido per la Champions League e che quindi potrebbe essere costretta a cedere pezzi.

Energia, corsa e qualità

Dal punto di vista tecnico, Pisilli è un centrocampista moderno e dinamico. Dotato di grande resistenza fisica e di una buona struttura atletica, il classe 2003 si distingue per la capacità di coprire ampie porzioni di campo e per l’intensità con cui interpreta entrambe le fasi di gioco.

Oltre alla corsa, possiede anche buone qualità tecniche: sa gestire il pallone con personalità, inserirsi negli spazi e accompagnare l’azione offensiva. Caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente interessante per squadre che cercano un centrocampista giovane ma già pronto per competere ad alti livelli.