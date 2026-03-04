La semifinale di andata della Coppa Italia 2026 tra Como e Inter si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La partita, disputata il 3 marzo 2026, non ha visto nessuna delle due squadre riuscire a prevalere sull'altra, lasciando tutto aperto in vista del match di ritorno.

La cronaca della partita

Il match si è svolto in un clima di grande attesa, con entrambe le formazioni determinate a conquistare un risultato positivo in vista della qualificazione alla finale. Nonostante le occasioni create da entrambe le parti, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi e il risultato non si è sbloccato dallo 0-0 iniziale.

Entrambe le squadre hanno mostrato determinazione, ma la solidità difensiva ha prevalso sull'efficacia offensiva, impedendo la realizzazione di gol.

Le prospettive per il ritorno

Il pareggio a reti inviolate lascia aperto ogni scenario per la gara di ritorno, che deciderà quale delle due squadre accederà alla finale di Coppa Italia. Sia Como che Inter dovranno ora prepararsi al meglio per il prossimo incontro, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza.