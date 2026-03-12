Il Lecce ha registrato un doppio rientro significativo nella seduta di allenamento odierna ad Acaya, in preparazione della trasferta di sabato pomeriggio contro il Napoli. Omri Gandelman è tornato pienamente disponibile dopo un fastidio al ginocchio, mentre Riccardo Sottil ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo una lombalgia.

Il recupero di Gandelman

Il centrocampista israeliano, alle prese con una tendinopatia al ginocchio che lo aveva limitato nelle ultime due settimane, ha superato il problema ed è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni.

La sua presenza rappresenta un importante rinforzo per la squadra in vista della sfida contro i partenopei.

Sottil torna in gruppo, Gallo in dubbio

Anche Riccardo Sottil, fermo ieri per una lombalgia, ha potuto svolgere l’intera seduta odierna con il gruppo. Al contrario, il difensore Gallo ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare: la sua disponibilità sarà valutata nella rifinitura di domani mattina, sempre ad Acaya, prima della partenza per Napoli.

Rimangono assenti Berisha, ancora impegnato in lavoro differenziato con rientro previsto per la gara interna contro l’Atalanta, e i lungodegenti Camarda e Gaspar, la cui stagione può considerarsi conclusa.

Prospettive per la gara contro il Napoli

Il ritorno di Gandelman e Sottil offre a mister Di Francesco nuove opzioni offensive per affrontare il Napoli. La rifinitura di domani mattina sarà decisiva per definire la formazione titolare, soprattutto in merito alla possibile presenza di Gallo.

L’allenamento odierno ha visto Gandelman tornare ad allenarsi totalmente in gruppo, indicando un pieno recupero. Sottil ha invece lavorato in forma personalizzata a causa della lombalgia. Anche Berisha prosegue con lavoro differenziato, mentre Camarda e Gaspar restano indisponibili.