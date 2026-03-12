Alberto Dionisi dà vita a una raccolta poetica che fonde il mondo dello sport con le più intime emozioni. Il volume, intitolato “Gli sport di Greg. Quando lo sport è poesia. Ediz. illustrata”, edito da PandiLettere nella collana Granelli di luce e arricchito dalle illustrazioni di Borgia G., trasforma sensazioni, colori e movimenti in versi.

Il cuore pulsante della raccolta

Pubblicato il 5 febbraio 2026, il libro si sviluppa attraverso sessantatré pagine in formato brossura. Dionisi, con versi che evocano “sensazioni diverse in sport diversi”, dipinge “oceani di colori e movimenti disparati”.

L’autore intreccia “menti e fatiche”, narra “sofferenze oltre ogni limite per vincere ma già competere è fatica”, offrendo uno sguardo profondo sull’impegno e la resilienza che caratterizzano l’attività sportiva.

Un dialogo tra parole e immagini

L’inclusione di un’edizione illustrata conferisce al testo una dimensione visiva che amplifica il percorso emotivo proposto da Dionisi. Le immagini e le parole si fondono in un dialogo costante, creando un’opera suggestiva e di facile accesso per ogni lettore, capace di accompagnare la riflessione sul gesto atletico.

La poesia del movimento e della fatica

Quest’opera si colloca nel filone della letteratura sportiva che pone al centro l’esperienza emotiva, sia dell’atleta che del lettore.

La raccolta di Dionisi si distingue per la sua abilità nel trasfigurare il gesto sportivo in pura poesia, offrendo una prospettiva ricca di sfumature sensoriali e riflessive sul significato profondo del movimento e della fatica.