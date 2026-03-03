Davide Ancelotti, figlio del commissario tecnico della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti, tornerà a far parte dello staff tecnico della Seleção. Il suo rientro è previsto in vista delle due partite di preparazione ai Mondiali, che si svolgeranno a fine mese negli Stati Uniti.

Le amichevoli in programma vedranno il Brasile affrontare la Francia a Boston, Massachusetts, il 26 marzo, e la Croazia a Orlando, Florida, il 31 marzo.

Il percorso recente di Davide Ancelotti

Davide Ancelotti, 36 anni, aveva lasciato il ruolo di vice allenatore della nazionale brasiliana lo scorso luglio per assumere la guida del Botafogo.

La sua prima esperienza da tecnico si è conclusa a metà dicembre, con un sesto posto in campionato e l'accesso al turno preliminare della prossima Copa Libertadores.

Il legame professionale con il padre

Da ex centrocampista con un breve passato al Milan e in prestito al Borgomanero, Davide ha interrotto presto la carriera da giocatore per dedicarsi all’attività di allenatore. Ha lavorato a lungo con Carlo Ancelotti, seguendolo a Napoli, Bayern Monaco e Real Madrid tra il 2021 e il 2025.

Il Brasile, che ha conquistato il suo quinto e ultimo titolo mondiale nel 2002, affronterà la fase a gironi del Mondiale 2026 nel Gruppo C, insieme a Marocco, Haiti e Scozia.

Il contributo tecnico nella nazionale brasiliana

Davide Ancelotti è stato scelto come assistente del padre nella nazionale brasiliana. Questo ruolo, che ricopre già da giugno 2025, rappresenta un contributo tecnico significativo per la preparazione della squadra in vista delle imminenti partite internazionali.