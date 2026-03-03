L’Udinese ritrova la vittoria con una prestazione convincente che ha messo fuori gioco la Fiorentina, incapace di reagire sul campo friulano. Il match si è concluso con un netto 3‑0, grazie alle reti di Kabasele, Davis (su rigore) e Buksa. Una serata in cui il portiere bianconero Okoye non è stato praticamente mai chiamato in causa.

La cronaca del match

La partita si è sbloccata presto con un corner ben eseguito da Zaniolo, il cui cross ha trovato Kabasele libero di colpire di testa a pochi passi dalla porta, siglando il vantaggio. La Fiorentina ha tentato una reazione al diciottesimo minuto con una punizione di Mandragora, ma il tiro è risultato impreciso.

Al ventisettesimo, Mandragora ha sprecato un’ulteriore opportunità da dentro l’area. Al trentasettesimo, Davis, dopo una brillante azione personale che ha disorientato la difesa viola, ha concluso di sinistro, trovando però la respinta di De Gea.

Nella ripresa, Davis si è procurato un calcio di rigore, venendo travolto da Rugani, e ha poi trasformato lo stesso penalty, raddoppiando il vantaggio. Nonostante alcuni cambi operati dalla Fiorentina per cercare di invertire l’inerzia, è stato Buksa a chiudere definitivamente i conti nel recupero con un pregevole sinistro a giro.

Contesto e reazioni

L’allenatore Runjaic ha rilanciato Davis dopo un mese di assenza, perdendo però il dinamismo di Atta. Vanoli, dal canto suo, ha dovuto fare a meno di Dodò, squalificato, e Solomon, affidando il centrocampo a Fagioli e puntando su Kean in attacco.

Prima del fischio d’inizio, un commovente ricordo di Davide Astori e un’iniziativa dedicata alla prevenzione cardiologica hanno coinvolto emotivamente i tifosi presenti.

La Fiorentina, descritta come «piccola piccola», non è riuscita a impensierire l’Udinese, che è così tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive, mostrando una prestazione solida e concreta.

Dettagli della partita

Il successo dell’Udinese si è concretizzato nella ventisettesima giornata di Serie A. La partita si è disputata lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:45 presso lo Stadio Friuli di Udine. La vittoria permette all’Udinese di interrompere la striscia negativa e di consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Fiorentina resta ulteriormente invischiata nella lotta per la salvezza.