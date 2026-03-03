Il Real Madrid subisce una sconfitta casalinga contro il Getafe nella 26ª giornata della Liga. Il risultato di 0‑1 è stato deciso da una rete spettacolare di Martin Satriano, ex Inter, che ha siglato il gol decisivo con un tiro potente all’incrocio dei pali.

Il match e la rete decisiva

La partita, disputata al Santiago Bernabéu, ha visto il Getafe conquistare una vittoria importante sul campo del Real Madrid. La prodezza di Satriano ha determinato l’esito finale, con il punteggio di 0‑1 che ha premiato la prestazione degli ospiti.

Implicazioni per la classifica

Questo passo falso del Real Madrid ha permesso al Barcellona di approfittare della situazione, allungando in vetta alla classifica. I blaugrana si portano ora a quattro punti di vantaggio sui madrileni, consolidando la loro leadership nel campionato.

L’allenatore del Getafe, José Bordalás, ha descritto la vittoria come una delle più significative della stagione, mettendo in risalto il lavoro tattico e l’impegno corale della squadra. Ha inoltre sottolineato le difficoltà affrontate dal club, tra problematiche amministrative e una rosa ristretta, ricordando che è solo il secondo tecnico nella storia del Getafe a ottenere una vittoria al Bernabéu.