La Roma si prepara ad affrontare il Lecce in una cruciale sfida di Serie A, in programma domenica alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico. Per la formazione salentina, l'attenzione è focalizzata sulle condizioni degli infortunati, con il tecnico Eusebio Di Francesco che nutre la speranza di recuperare alcuni elementi chiave in vista dell'impegno nella Capitale.

Tra i calciatori monitorati con particolare attenzione spicca Banda, il quale ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo aver seguito un programma differenziato nei giorni precedenti.

Questo rappresenta un segnale positivo per lo staff tecnico. Anche il recupero di Omri Gandelman è sotto esame: il centrocampista ha superato il problema di tendinopatia al ginocchio, ma ha svolto solo una parte dell'allenamento con la squadra. Le sue condizioni saranno valutate attentamente fino all'ultimo per determinarne l'effettiva disponibilità per la gara contro la Roma.

Situazione infermeria: tra recuperi e assenze confermate

Non tutti i giocatori acciaccati, tuttavia, saranno a disposizione per la partita. Sottil continua il suo percorso di lavoro differenziato a causa di una persistente lombalgia che ne limita la piena disponibilità. Analogamente, Berisha, ancora impegnato in un programma personalizzato, è atteso al rientro solamente dopo la sosta del campionato.

Le assenze di Camarda, ancora alle prese con un infortunio di lunga data, e di Gaspar, che ha osservato un turno di riposo e non sarà convocato per la trasferta romana, sono già state confermate. Anche Coulibaly, fermato da una lesione muscolare, non prenderà parte all'incontro e il suo rientro è previsto dopo la pausa dedicata alle nazionali.

Di Francesco, pienamente consapevole delle difficoltà derivanti dalle numerose assenze, ripone le sue speranze nei recuperi dell'ultima ora per poter schierare una formazione competitiva contro la Roma. Il tecnico ha espresso il suo auspicio: "Speriamo di svuotare in parte l’infermeria giallorossa in vista della gara di domenica pomeriggio sul campo della Roma", evidenziando l'importanza di disporre di un maggior numero di alternative in questa fase cruciale della stagione.

Le condizioni di Omri Gandelman: un punto interrogativo

Come emerso dagli ultimi aggiornamenti, le condizioni di Omri Gandelman rimangono un punto interrogativo. Il centrocampista israeliano, pur avendo superato l'infortunio al ginocchio, si è allenato solo parzialmente con il gruppo. La decisione sulla sua eventuale inclusione nell'undici titolare o sulla sua gestione in campo sarà presa all'ultimo momento dallo staff tecnico, che dovrà bilanciare la necessità di averlo a disposizione con la prudenza necessaria per non rischiare ricadute in vista dei prossimi impegni.

Il Lecce si avvicina dunque alla sfida dell'Olimpico con un mix di incertezze e speranze legate ai recuperi degli elementi chiave.

La gestione oculata degli infortunati e la capacità di Di Francesco di assemblare la migliore squadra possibile saranno fattori determinanti per affrontare al meglio la Roma e conquistare punti preziosi in ottica salvezza.