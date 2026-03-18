Un momento di grande emozione e un traguardo significativo per Edoardo Bove: il centrocampista italiano è tornato a segnare in una partita ufficiale dopo un digiuno durato ben 506 giorni. La sua prima rete con la maglia del Watford è arrivata nella vittoria per 3-1 contro il Wrexham, in una sfida di seconda divisione inglese. Il gol, realizzato al 94° minuto, ha suggellato una serata dal forte valore simbolico per il giovane calciatore romano, segnando la sua rinascita agonistica.

Questo ritorno in campo e al gol assume un significato profondo alla luce degli eventi passati.

Bove aveva vissuto un momento drammatico il 1° dicembre 2024, quando fu colpito da un grave malore cardiaco durante Fiorentina-Inter. A seguito di questo episodio, gli è stato impiantato un defibrillatore fisso. Tale circostanza, in base alle normative sportive italiane, gli ha impedito l’idoneità agonistica nel nostro Paese. Per questa ragione, il calciatore ha deciso di trasferirsi in Inghilterra, dove ha potuto riprendere la sua carriera professionistica.

La celebrazione di una rinascita sportiva

La rete messa a segno contro il Wrexham è il simbolo tangibile della rinascita sportiva di Edoardo Bove. Subito dopo il gol, il centrocampista ha condiviso la sua emozione sui social media, scrivendo: “Quanto mi mancava questa sensazione”.

Anche il club inglese ha celebrato questo momento con un messaggio dedicato: “Il tuo finale da Hollywood”. L’entusiasmo è stato palpabile: i compagni di squadra hanno abbracciato Bove, indicandolo come protagonista assoluto. Il calciatore ha poi festeggiato sotto la curva del Watford, condividendo la gioia con i nuovi tifosi inglesi e una rappresentanza di sostenitori della Roma, presenti allo stadio.

Un nuovo capitolo professionale in Inghilterra

Prima di approdare al Watford, Edoardo Bove aveva iniziato la carriera nelle giovanili della Roma, debuttando in Serie A e collezionando 65 presenze e 2 gol. Dopo una stagione in prestito alla Fiorentina (12 partite, una rete), il grave episodio in campo ha rappresentato un punto di svolta.

La rescissione consensuale del contratto con la Roma e il successivo trasferimento in Inghilterra hanno segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera. Il contratto con il Watford, firmato a gennaio 2026, gli ha permesso di tornare protagonista sui campi da gioco, con la speranza di scrivere nuove pagine della sua carriera.