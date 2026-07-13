Il calciomercato entra nel vivo e tra Serie B e Serie C si registrano movimenti destinati a cambiare gli equilibri delle prossime settimane. Trattative, sorpassi e colpi già definiti animano una giornata ricca di novità.

Serie B, Samp da pazzi: grandi nomi per un mercato da big

In Serie B i riflettori sono puntati sulla Sampdoria, tra le società più attive di questa fase di mercato. Il club blucerchiato ha già chiuso il colpo Insigne nei giorni scorsi e ora continua a dare la priorità all'acquisto di un centravanti: resta in stand-by la pista che porta a Pecorino, mentre torna a prendere quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Matteo Brunori.

In alternativa, resta in piedi l'idea Camarda. Si tratterebbe di un altro attaccante importante da aggiungere ad una rosa che sta diventando più competitiva, almeno sulal carta. Non solo: la dirigenza sampdoriana lavora anche per Tommaso Di Serio, profilo considerato ideale per rinforzare il reparto offensivo, e segue con grande interesse Nicholas Cocchi della Fiorentina per la corsia sinistra. Sullo sfondo resta il Palermo, con il futuro di Brunori ancora tutto da scrivere.

Marras lascia il Mantova e passa al Pisa, Paulo Azzi va al Modena a titolo definitivo, mentre Spinaccè è sempre più vicino al Mantova. Alberto Cerri è un nuovo attaccante dell'Arezzo. Tanta esperienza per l'attacco dei toscani, sarà l'undicesima casacca in carriera per Cerri che ha firmato un triennale fino al 2029.

Serie C: Partipilo ancora tra Barletta e Livorno

In Serie C, invece, una delle operazioni più importanti riguarda il Catania. Gli etnei sono al lavoro con la Salernitana per arrivare a Emmanuel Gyabuaa: nell'affare potrebbe essere inserito Lunetta e non è escluso il coinvolgimento anche di Di Tacchio, in una trattativa destinata a monopolizzare l'attenzione nei prossimi giorni.

Si muove con decisione anche il Monopoli, che ufficializza due rinforzi di qualità come Mattia Sardo e Alessandro Cortinovis, mentre l'Audace Cerignola piazza un colpo importante assicurandosi Viscardi dal Benevento, superando la concorrenza del Foggia.

Tra i club più attivi c'è anche il Barletta, protagonista di una giornata intensa con gli arrivi ufficiali di Saverio Domanico e Lorenzo Ferrari, ai quali si aggiunge la chiusura dell'operazione che porterà Roberto Malfitano a vestire la maglia biancorossa.

Il Barletta contiua a seguire pure Partipilo sul quale resta forte anche l'interesse del Livorno.

Il Giugliano, invece, punta sul futuro definendo l'acquisto del difensore Luigi D'Avino dal Napoli, classe 2005 tra i giovani più apprezzati della categoria. Il Sorrento ufficializza Mattia Puzone dal Siracusa con un contratto triennale, mentre il Picerno trova l'accordo con il centrocampista Paolo Virgilio dopo la risoluzione del suo rapporto con il Monopoli.

Non manca nemmeno una trattativa dal respiro internazionale: Diego Pugno, giovane attaccante della Juventus Next Gen, è pronto a trasferirsi all'Ajax in prestito con diritto di riscatto, operazione che conferma l'interesse dei grandi club europei per i migliori talenti italiani.

Infine, l'Union Brescia è ormai a un passo da Tiago Casasola, atteso soltanto dalle visite mediche e dalla firma

Il mercato è appena entrato nella sua fase più calda, ma i prossimi giorni promettono un'accelerazione decisiva: trattative, sorpassi e colpi a sorpresa sono destinati a ridisegnare il volto di molte squadre.