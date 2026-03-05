L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando dei rumors che vorrebbero i massimi dirigenti alla Continassa scontenti dell'operato dell'ad bianconero Damien Comolli ha detto: "Si sono rincorse queste voci secondo le quali la Juventus avrebbe messo in discussione la permanenza di Damien Comolli, specie se la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Mi sono dunque attivato attraverso le mie conoscenze, ho fatto un pochino di verifiche e non ho trovato nessuna conferma del fatto che tra John Elkann e il francese ci sia una frizione.

Cioè che i rapporti siano gelidi, che Comolli sia stato redarguito dall'ad di Exor, che John Elkann sia imbufalito con l'amministratore delegato e lo abbia messo davanti ad un out out, ovvero se non ci dovesse essere la qualificazione alla prossima Champions la Juventus procederebbe alla sua rimozione".

Gramellini: 'Elkann è deluso dagli investimenti fatti la scorsa estate'

Ancora Gramellini: "Ecco, non mi risulta nulla di tutto questo. È evidente ed è normale che John Elkann, a prescindere dalla considerazione che ognuno tifoso possa avere dello stesso, sia deluso o quanto meno non sia contento di quello che è in questo momento il rendimento degli investimenti fatti dall'amministratore delegato della Juventus nel corso della passata sessione di mercato estiva.

Perché l'investimento fatto su Openda non sta pagando e non pagherà di qui alla fine del campionato, perché è veramente difficile pensare in questo che in queste 11 partite ci possa essere una svolta così epocale da poter invertire una rotta tremendamente deludente del giocatore belga".

Ancora Gramellini: 'La delusione di alcuni colpi ricade su Comolli che però non mi risulta in discussione'

Gramellini ha concluso dicendo: "Elkann non è contento nemmeno del rendimento di Jonathan David che al di là delle difficoltà di ambientamento, non ha dimostrato di essere il giocatore adatto per la tipologia di gioco che prima sviluppava Igor Tudor e quella che sviluppa ora Luciano Spalletti. Tra l'altro il toscano viene insignito ulteriormente del ruolo di "guru" perché secondo la proprietà con l'arrivo di Spalletti tanti giocatori si sono migliorati, tanti giocatori hanno ritrovato un certo entusiasmo e quindi sul lavoro dell'allenatore da Certaldo non ci sono assolutamente dubbi.

Sulla resa di altri elementi invece, persiste questo dubbio e siccome alcuni di questi sono stati pagati cari, è chiaro che la delusione ricade sull'operato di Damian Comolli che però mi risulta non essere in discussione".