La Fiorentina ha conquistato una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza, superando la Cremonese con un netto 4-1 allo Stadio Zini. La formazione viola, sotto la guida di Vanoli, si è imposta con autorità in questo scontro diretto cruciale, lasciando la squadra di casa, i grigiorossi, in una situazione sempre più critica dopo ben undici giornate senza successi in Serie A.

La partita ha preso una svolta decisiva al 25’ del primo tempo, quando Fabiano Parisi ha sbloccato il risultato. Il difensore viola è stato abile a trovare il gol del vantaggio con un preciso diagonale che ha superato Floriani Mussolini e trafitto l'estremo difensore Audero.

La Fiorentina, galvanizzata dal vantaggio, ha continuato a spingere con determinazione e al 32’ ha raddoppiato grazie a Roberto Piccoli, che ha capitalizzato al meglio un pregevole assist fornito da Gosens, portando il punteggio sul 2-0 prima dell'intervallo.

Nella ripresa, la supremazia viola si è ulteriormente concretizzata. Al 49’, Dodò ha firmato il terzo gol con una rapida e incisiva ripartenza, culminata con un tocco sotto che non ha lasciato scampo al portiere avversario, portando il risultato su un rassicurante 3-0. La Cremonese ha tentato una reazione d'orgoglio e al 57’ è riuscita ad accorciare le distanze con David Okereke, riaccendendo per un breve momento le speranze dei tifosi di casa.

Tuttavia, ogni velleità di rimonta è stata spenta al 70’ da Albert Guðmundsson, che ha chiuso definitivamente la gara con un potente destro scagliato su un'azione manovrata e ben orchestrata, fissando il risultato finale sul 4-1.

Una vittoria dal peso specifico elevato per la classifica

Con questo prezioso successo esterno, la Fiorentina ha compiuto un balzo significativo in classifica, scavalcando il Lecce e avvicinandosi sensibilmente alla zona di tranquillità della graduatoria. Questi tre punti rilanciano concretamente le ambizioni di permanenza in Serie A per la formazione di Vanoli, infondendo nuova fiducia nell'ambiente viola. Per la Cremonese, al contrario, la situazione si fa sempre più difficile e la crisi senza fine sembra non trovare soluzione: la squadra non riesce a vincere da ben undici turni consecutivi e vede ora allontanarsi ulteriormente le dirette concorrenti nella strenua lotta per non retrocedere.

I precedenti e il contesto storico della sfida

L'esito di questa sfida non sorprende del tutto, considerando i recenti confronti diretti tra le due compagini. Negli ultimi incontri, infatti, la Fiorentina aveva già dimostrato una chiara superiorità. Nelle stagioni precedenti, i viola si erano imposti sia in casa che in trasferta, con risultati eloquenti come il 2-0 ottenuto a Cremona nel 2023 e il 3-2 conquistato a Firenze nel 2022. A questi si aggiunge un pareggio a reti inviolate in Coppa Italia, sempre nel 2023. Questi dati confermano una tendenza favorevole alla Fiorentina negli scontri con la Cremonese, che ora si trova di fronte alla necessità impellente di trovare nuove risorse e strategie per invertire una rotta che sembra condannarla e cercare di risalire la china in classifica.