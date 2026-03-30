Alla vigilia di una delle sfide più sentite e cruciali degli ultimi anni per la Nazionale italiana di calcio, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha incontrato i media per analizzare il momento della squadra e le intense emozioni che accompagnano la preparazione al match contro la Bosnia. Gattuso ha espresso con chiarezza il peso e l’importanza di questa partita, sottolineando come queste occasioni rappresentino il vero significato del mestiere del calciatore.

“Penso che chi gioca a calcio e fa questo mestiere vive per notti così. Quando la tensione comincia a salire non c’è cosa più bella, o appendi le scarpe al chiodo o devi smettere.

Ci giochiamo tanto, sono due Mondiali a cui non partecipiamo. Bisogna anche essere bravi a non perdere energie e buttarle tutte in campo”, ha dichiarato il CT, caricando l'ambiente e richiamando all'impegno massimo.

Gattuso ha poi affrontato il tema della grande responsabilità che accompagna il suo ruolo alla guida della Nazionale. “Sento la pressione ma non posso pensare oggi a cosa succederà. Devo guardare negli occhi i giocatori e trasmettere tanta fiducia. Abbiamo le possibilità di raggiungere questo obiettivo, penso che in questi sette mesi la squadra ed il gruppo sono migliorati tanto. Se siamo meno belli non è un problema. Dobbiamo sapere che nella nostra storia grazie a saper soffrire abbiamo raggiunto grandi risultati”.

Un messaggio chiaro, volto a infondere coraggio e a richiamare alla forza storica del calcio italiano.

La sfida tecnica contro la Bosnia

Analizzando l’avversario, Gattuso ha evidenziato le qualità della Bosnia e le differenze rispetto alla precedente gara contro l’Irlanda del Nord. “Parlando con Buffon e Bonucci sapevamo che potevamo avere delle difficoltà. Potevamo soffrire molto di più. Domani sarà una partita diversa e molto fisica. Hanno due esterni molto veloci e di grande qualità. Gli attaccanti si muovono bene. Loro sono una squadra vera, sanno quello che vogliono fare. Rispettano gli avversari ed hanno grande qualità”. Il CT ha quindi posto l’accento sulla necessità di mantenere alta la concentrazione e di non disperdere energie inutilmente, consapevole che la posta in palio è altissima e che la squadra dovrà dimostrare maturità e compattezza.

Strategie e scelte tattiche

La Bosnia si presenta come una formazione con molti giocatori esperti, in grado di chiudersi bene e di sfruttare le qualità dei propri attaccanti. Gattuso ha sottolineato che si prospetta “un’altra partita molto difficile, simile a quella appena giocata” e ha suggerito che la scelta di uno stadio più piccolo potrebbe contribuire a gestire meglio la pressione ambientale. Ha inoltre riconosciuto alcuni errori tattici nella partita precedente contro l’Irlanda del Nord, ma ha evidenziato i miglioramenti avvenuti nella ripresa grazie a un cambio di mentalità e di assetto tattico. Sul fronte degli infortuni, solo Scamacca risulta leggermente acciaccato ma dovrebbe essere disponibile per la sfida decisiva.

La vigilia della partita contro la Bosnia si carica così di grande attesa e profonda responsabilità, con Gennaro Gattuso che continua a trasmettere fiducia e consapevolezza a tutto il gruppo azzurro, pronto a giocarsi l’accesso al prossimo Mondiale.