Il giornalista Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio della Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero il club bianconero sulle tracce di Robert Lewandowski, centravanti polacco che al termine della stagione in corso potrebbe lasciare il Barcellona come parametro 0: "Lewandowski rappresenterà pure l'usato sicuro, ma compie 38 anni quest'anno . Mi auguro che la Juventus possa rinnovare il contratto del serbo e poi andare a cercare un secondo attaccante. Io ricomincerei da Vlahovic".

Garbo e le dichiarazioni a difesa di Gasperini

Il giornalista Daniele Garbo ha espresso la propria opinione sulla situazione della Roma, invitando a non mettere in discussione il lavoro dell’allenatore Gian Piero Gasperini.

Secondo Garbo, eventuali critiche rivolte al tecnico in questa fase risulterebbero premature e poco giustificate, soprattutto considerando che si tratta del primo anno del suo progetto. Il giornalista ha evidenziato come l’infortunio di Wesley abbia privato la squadra di uno degli elementi più importanti nel momento cruciale della stagione. Pur riconoscendo che anche il tecnico originario di Grugliasco possa aver commesso qualche errore, Garbo ritiene che ciò non debba mettere in discussione l’impianto complessivo del lavoro svolto. Alla luce del contratto triennale sottoscritto dall’allenatore, il giornalista ritiene improbabile che la società stia valutando un cambio in panchina.

Roma e le difficoltà per il quarto posto

Secondo Garbo, potrebbe essere lo stesso Gasperini a fare alcune riflessioni, considerando che non tutte le richieste avanzate sul mercato sarebbero state soddisfatte. In questo contesto, il giornalista ha indicato in Donyell Malen e nello stesso Wesley i rinforzi più riusciti della stagione. Garbo ha inoltre sottolineato come, a inizio campionato, non fosse affatto scontato immaginare la Roma in corsa per il quarto posto, ricordando la presenza di diverse concorrenti di alto livello quali Inter, Napoli, Milan, Juventus, Atalanta e anche il Como, ritenuto competitivo. In conclusione, il giornalista ha osservato che un eventuale piazzamento tra il quinto e il sesto posto rappresenterebbe comunque un risultato in linea con le aspettative iniziali.