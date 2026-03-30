Il nome di Bernardo Silva torna a infiammare il calciomercato in vista della prossima estate. Il fantasista del Manchester City, da tempo accostato alla Juventus, sarebbe finito anche nel mirino del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club partenopeo starebbe valutando concretamente l’opportunità di portare in Serie A il portoghese, sognando un’operazione simile a quella che in passato ha portato Kevin De Bruyne alla corte di Antonio Conte.

Napoli in corsa, il precedente De Bruyne fa sognare

L’idea del Napoli nasce proprio dalla volontà di replicare un colpo di grande impatto tecnico e mediatico.

Bernardo Silva rappresenterebbe un innesto di qualità assoluta, capace di alzare il livello della squadra e di garantire esperienza internazionale. Il club partenopeo osserva con attenzione l’evolversi della situazione contrattuale del portoghese, convinto che l’eventuale arrivo a parametro zero possa trasformarsi in un’opportunità irripetibile.

Il precedente di De Bruyne resta un riferimento importante: un top player proveniente dalla Premier League, svincolato e pronto a diventare il simbolo di un nuovo ciclo. Il Napoli spera che la storia possa ripetersi, soprattutto perché Bernardo Silva, per caratteristiche tecniche e leadership, rappresenterebbe un profilo ideale per guidare la squadra nelle competizioni europee.

Champions decisiva: Napoli avanti, Juve costretta a inseguire

All’orizzonte si prospetta dunque un duello, almeno in Italia, tra Napoli e Juventus con i partenopei che al momento sembrano avere un vantaggio significativo. La squadra campana è infatti terza in classifica e vanta otto punti di margine sulla quinta posizione, proprio quella occupata dalla Juventus, quando mancano otto giornate alla fine del campionato. Un margine che rende molto probabile la qualificazione del Napoli alla prossima Champions League.

Situazione diversa per la Juventus, attualmente impegnata in una corsa serrata per il quarto posto, con il Como distante tre punti. I bianconeri dovranno lottare fino all’ultima giornata senza la certezza di partecipare alla massima competizione europea.

Un fattore che potrebbe pesare anche sul mercato: senza Champions, il fascino della Juventus diminuirebbe rispetto a quello di una squadra come il Napoli, che invece appare lanciata verso la qualificazione.