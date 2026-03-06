Domenica alle 18, il Genoa ospiterà la Roma allo stadio Ferraris. I rossoblù sono animati dal desiderio di riscattare la sconfitta subita all’andata, una partita che Daniele De Rossi ha definito “la peggior gara da quando sono al Genoa”.

Obiettivo riscatto e ambiente caldo

Daniele De Rossi ha ricordato la gara di andata come “la peggior gara al netto degli errori commessi in altre partite e della forza dell’avversario”. Ha sottolineato la mancanza di reazione in quell’occasione come l’aspetto più deludente. Ora, però, l’allenatore è focalizzato sul risultato: “Ormai sto facendo il callo a questa situazione.

Sono concentrato sui punti che dobbiamo portare a casa. È un piacere giocarla in casa, l’ultimo ricordo che ho del Ferraris è quello di uno stadio in festa, caldo ed entusiasta. Vorrei rientrare e trovarlo così anche domenica”.

Assenze pesanti e scelte tattiche

Il Genoa dovrà fare i conti con l’assenza di Tommaso Baldanzi, ancora infortunato, mentre Norton‑Cuffy e Otoa sono da valutare. A questi si aggiunge Onana, che ha subito una storta proprio davanti al tecnico. La Roma, dal canto suo, non potrà contare sullo squalificato Wesley e sull’infortunato Dybala. “Mancherà Paulo al quale mando un abbraccio gigante come avevo fatto due giorni fa per la paternità”, ha commentato De Rossi, pur riconoscendo la forza della squadra avversaria: “Ma in ogni caso parliamo di una squadra fortissima.

Pensare che possano essere abbordabili anche se dovessero mancare ad esempio i giocatori in dubbio è folle. Possono battere chiunque grazie alla qualità del palleggio, ai giocatori che possono decidere la partita e poi quando hanno la palla non ti fanno respirare”.

De Rossi ha inoltre chiarito che le diffide di Malinovskyi, Masini e Marcandalli non influenzeranno le sue scelte: “Se verranno squalificati tutti e tre ci saranno altri per la sfida poi a Verona. Non tengo conto della diffida nelle scelte. Si deve provare a vincere con la Roma e se non si può si proverà a pareggiare, ma di certo non con il pensiero alla sfida successiva”.

Orario, diretta e designazione arbitrale

La partita si svolgerà domenica 8 marzo alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La trasmissione in diretta è affidata a Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, con la possibilità di visione tramite Sky Go. L’arbitro designato per dirigere l’incontro è Andrea Colombo della sezione di Como, assistito da Rossi e Vecchi. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Bonacina, mentre al VAR ci saranno Mazzoleni e Manganiello (AVAR).