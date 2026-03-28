Isak Hien, difensore centrale dell'Atalanta, ha lasciato il ritiro della nazionale svedese ed è atteso a Bergamo nelle prossime ore. La decisione è dovuta a un infortunio alla coscia sinistra, subito durante la semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Ucraina a Siviglia. Questo impedisce al calciatore di essere disponibile per la decisiva finale che la Svezia affronterà per accedere alla competizione iridata.

La Federazione Svedese di Football ha confermato ufficialmente: “Isak Hien è costretto a interrompere il ritiro della Nazionale maschile in vista dei playoff, ciò a causa dell’infortunio riportato durante la partita contro l’Ucraina”.

Dopo la vittoria contro l'Ucraina, la selezione svedese è rientrata in patria per preparare a Stoccolma la finale di qualificazione contro la Polonia. Hien, tuttavia, non prenderà parte a questo cruciale incontro e tornerà a disposizione del club bergamasco.

L'impatto dell'infortunio sulla Svezia

L'infortunio di Hien rappresenta una significativa perdita per la Svezia, che dovrà fare a meno del difensore nella partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Il giocatore, titolare nella semifinale, ha dovuto lasciare il campo al trentasettesimo minuto del primo tempo a causa del problema muscolare. La nazionale svedese, dopo il successo contro l'Ucraina, si prepara ora ad affrontare la Polonia senza uno dei suoi punti di riferimento difensivi, in un appuntamento cruciale per il suo percorso verso la Coppa del Mondo.

L'utilizzo di Hien in Nazionale

Negli ultimi impegni con la nazionale, Isak Hien era stato impiegato con continuità, giocando da titolare sia contro il Lussemburgo sia contro l'Irlanda del Nord, per un totale di centosettanta minuti su centottanta disponibili. Questo utilizzo intensivo aveva già sollevato perplessità sull'opportunità di schierare il difensore in entrambe le amichevoli, considerando i rischi per la condizione fisica dei giocatori. Il rientro anticipato a Bergamo permetterà ora allo staff medico dell'Atalanta di valutare le condizioni del calciatore e pianificare il recupero in vista dei prossimi impegni di club.