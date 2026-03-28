Le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna riaccendono i riflettori sul futuro di Alessandro Bastoni. Il centrale dell’Inter sarebbe finito con decisione nel mirino del Barcellona e, secondo quanto trapela, avrebbe anche aperto alla possibilità di un trasferimento in Catalogna nella prossima stagione. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che potrebbe spingere la dirigenza nerazzurra a valutare con maggiore attenzione il futuro del classe ’99. La posizione dell’Inter resta comunque chiara: Bastoni è considerato uno dei pilastri della squadra e verrebbe lasciato partire solo di fronte a un’offerta davvero irrinunciabile, non inferiore ai 70 milioni di euro.

La valutazione dell’Inter e i possibili scenari

Una cifra così elevata rappresenterebbe un punto di partenza per qualsiasi trattativa. L’Inter, infatti, non ha necessità di vendere i propri gioielli, ma davanti a una proposta di questo livello potrebbe aprire una riflessione. Con un incasso importante, la dirigenza guidata da Giuseppe Marotta avrebbe la possibilità di sostituire Bastoni con un difensore di alto livello, investendo parte della somma, e utilizzare il restante budget per rinforzare altri reparti della rosa.

Bastoni, dal canto suo, rappresenta uno dei profili più apprezzati in Europa per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di impostazione. La sua eventuale cessione segnerebbe una svolta significativa nel progetto nerazzurro, ma potrebbe anche offrire risorse preziose per avviare un rinnovamento mirato.

Il nodo economico del Barcellona

Resta però da capire se il Barcellona avrà realmente la possibilità di sostenere un investimento così oneroso. Il club catalano attraversa da tempo una fase delicata dal punto di vista economico ed è sotto la lente del Fair Play Finanziario, fattore che limita la capacità di spesa sul mercato. Proprio per questo motivo, secondo le indiscrezioni, i blaugrana avrebbero finora effettuato soltanto contatti esplorativi con l’Inter, senza affondare il colpo in maniera concreta.

La trattativa, dunque, resta in una fase embrionale, ma l’apertura di Bastoni aggiunge un elemento di grande interesse. Molto dipenderà dalle mosse del Barcellona nelle prossime settimane e dalla sua capacità di liberare risorse. L’Inter osserva con attenzione, pronta a difendere uno dei suoi pilastri ma anche a cogliere un’eventuale opportunità economica che potrebbe ridisegnare il mercato estivo nerazzurro.