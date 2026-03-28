La stagione della Roma si complica ulteriormente e, ancora una volta, sono gli infortuni a condizionare il cammino dei giallorossi. Dopo lo stop di Manu Koné, fermato contro il Lecce da un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese, un’altra tegola si è abbattuta sulla squadra capitolina. Nell’ultima amichevole tra Francia e Brasile si è infatti fermato anche Wesley. L’esterno ha accusato una lesione alla parte inferiore della coscia destra ed è stato costretto a rientrare anticipatamente nella Capitale, dove sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero.

Una situazione che complica i piani di Gian Piero Gasperini, già alle prese con una rosa ridotta all’osso tra acciacchi e giocatori non perfettamente funzionali al suo sistema.

Rosa corta e momento delicato: Roma in difficoltà

L’assenza contemporanea di Koné e Wesley priva la Roma di due elementi fondamentali, uno per l’equilibrio del centrocampo e l’altro per la spinta sulle corsie esterne. Gasperini, che aveva trovato proprio in questi giocatori alcune delle soluzioni più convincenti della sua gestione, si ritrova ora costretto a ridisegnare l’assetto della squadra nel momento più delicato della stagione. La continuità, già difficile da trovare nelle scorse settimane, rischia così di venire ulteriormente compromessa.

Il problema non riguarda solo l’aspetto tecnico, ma anche quello mentale. La Roma è impegnata nella corsa al quarto posto e ogni assenza pesa come un macigno. L’infermeria affollata limita le rotazioni e obbliga alcuni giocatori agli straordinari, aumentando il rischio di ulteriori stop. Una spirale pericolosa che potrebbe incidere sul rendimento proprio quando i margini di errore si assottigliano.

Juventus e Como osservano: il calendario può cambiare tutto

Se in casa Roma c’è poco da festeggiare, la situazione potrebbe favorire le dirette concorrenti. Juventus e Como osservano con attenzione l’evoluzione del momento giallorosso, pronte ad approfittarne per tentare l’allungo nella corsa alla Champions.

Già la prossima settimana potrebbe risultare decisiva: la Roma sarà infatti impegnata a Milano contro l’Inter, una sfida complessa sia per il valore dell’avversario sia per le assenze pesanti.

Diverso il percorso delle rivali. La Juventus affronterà l’Udinese, mentre il Como se la vedrà con il Genoa. Due partite che richiederanno comunque attenzione, ma sulla carta meno insidiose del big match del Meazza. Il calendario, unito all’emergenza infortuni della Roma, potrebbe quindi ridisegnare gli equilibri del quarto posto. Gasperini dovrà trovare risposte immediate dalla sua rosa per evitare che una stagione già complicata venga ulteriormente compromessa proprio nel momento decisivo.