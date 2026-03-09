L’Inter dovrà fare a meno ancora una volta di Hakan Calhanoglu nella sfida di campionato contro l’Atalanta. Il centrocampista turco, rientrato da poche settimane da un infortunio, si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato un lieve risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. “La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”, spiega il club nerazzurro in una nota.

Il forfait di Calhanoglu contro l’Atalanta

Calhanoglu, reduce da un recente recupero, non sarà disponibile per la partita di sabato contro l’Atalanta.

L’esame diagnostico ha confermato un risentimento muscolare che impone prudenza. Il club ha chiarito che la sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni, senza indicare una data precisa per il rientro. Questo stop rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto per il giocatore, la cui presenza in campo è sempre cruciale per gli equilibri della squadra.

Obiettivo rientro contro la Fiorentina

L’Inter punta a recuperare Calhanoglu per la gara contro la Fiorentina, in programma domenica 22 marzo. Il club ha indicato questa data come possibile momento per il suo ritorno in campo, a condizione che l’evoluzione del quadro clinico lo consenta. Il recupero del centrocampista è un obiettivo primario per lo staff tecnico, che confida nel suo apporto per le prossime sfide decisive del campionato.

Contesto e precedenti

La situazione di Calhanoglu era già monitorata nelle scorse settimane, con dubbi sulla sua presenza nelle gare precedenti. In particolare, si era parlato di possibili sviluppi in vista della partita contro l’Atalanta, ma la decisione definitiva è arrivata solo dopo gli esami odierni. Questo ennesimo stop evidenzia la delicatezza della condizione fisica del giocatore e la necessità di una gestione attenta per evitare ricadute.