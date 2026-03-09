“Kolo Muani in questo momento ha una valutazione attorno ai 40 milioni, quindi è scesa la valutazione, avrà un valore di ammortamento più o meno su questa cifra, parlo del bilancio del Paris Saint-Germain al quale tornerà dopo il prestito secco al Tottenham”. Con queste parole, sul suo canale YouTube, il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha fatto il punto su uno dei possibili obiettivi di mercato della Juventus per la prossima estate. Il club bianconero, infatti, potrebbe tornare alla carica per l’attaccante francese, che negli ultimi mesi ha visto scendere sensibilmente la sua valutazione.

Il nome di Randal Kolo Muani non è mai davvero uscito dai radar della Juventus. Già la scorsa estate il club bianconero aveva provato ad avviare una trattativa con il Paris Saint-Germain, ma la negoziazione si era arenata nelle fasi finali del mercato. Alla fine l’operazione non si concretizzò e la Juventus virò su altre soluzioni offensive. Tuttavia, il profilo del centravanti francese è sempre rimasto molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, che continua a monitorarne con attenzione la situazione.

I rapporti tra Juventus e Psg tornano distesi

“Soprattutto c’è da rimarcare che i rapporti tra Juventus e Paris Saint-Germain sono tornati normali. Ecco, non è che è riscoppiata improvvisamente l’amicizia, ma dopo gli screzi piuttosto tosti che ci sono stati la scorsa estate, che hanno portato la alla rottura della trattativa proprio in chiusura di mercato con annesso arrivo di Openda, sono tornati ad essere normali, quindi vuol dire che Juve e Paris Saint-Germain potranno tranquillamente tornare a dialogare, forti del fatto che Kolo Muani non ha mai abbandonato l’idea di tornare alla Juventus”, le parole di Balzarini evidenziano un aspetto molto importante in ottica futura: i rapporti tra i due club sono tornati distesi.

Dopo le tensioni dell’ultimo mercato estivo, Juventus e Paris Saint-Germain hanno ricucito i rapporti e questo potrebbe facilitare eventuali nuovi contatti nei prossimi mesi.

Un elemento che potrebbe giocare a favore dei bianconeri riguarda proprio la valutazione del giocatore. Se davvero il prezzo dovesse stabilizzarsi attorno ai 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di provare a imbastire una nuova trattativa. Inoltre, secondo quanto filtra, lo stesso Kolo Muani non avrebbe mai smesso di vedere con favore un trasferimento a Torino, un fattore che potrebbe pesare nelle dinamiche del mercato estivo.

Juventus al lavoro anche sul rinnovo di Vlahovic

Parallelamente alle possibili mosse sul mercato, la Juventus è impegnata anche su un fronte molto delicato: il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è uno dei punti di riferimento dell’attacco bianconero e il suo accordo con il club è in scadenza a giugno, una situazione che impone alla società di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Negli ultimi giorni ci sarebbe stata un’apertura importante sia da parte della Juventus sia dallo stesso giocatore. Le due parti, infatti, avrebbero manifestato la volontà di proseguire insieme anche nelle prossime stagioni. Proprio per questo motivo è previsto un nuovo incontro nelle prossime settimane per cercare di definire i dettagli dell’eventuale prolungamento.

Il nodo principale riguarda soprattutto l’aspetto economico. La Juventus ha già fatto sapere di non voler superare i 7 milioni di euro di ingaggio fisso, cifra che rappresenta attualmente il tetto salariale stabilito dal club e che corrisponde allo stipendio percepito da Kenan Yildiz. Per trovare un punto d’incontro, dunque, si lavorerà soprattutto sulla struttura dei bonus, che potrebbero permettere a Vlahovic di aumentare i suoi guadagni al raggiungimento di determinati obiettivi.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se il matrimonio tra Vlahovic e la Juventus potrà continuare. Nel frattempo, però, lo sguardo della dirigenza resta rivolto anche al mercato, dove il nome di Kolo Muani continua a rappresentare una possibile opportunità per il futuro dell’attacco bianconero.