Lionel Messi ha guidato l’Inter Miami alla sua prima vittoria nella stagione Mls 2026, siglando una doppietta decisiva nella trasferta contro Orlando City. Dopo essere andata sotto 2‑0, la squadra ha messo in scena una rimonta spettacolare nella ripresa, grazie anche ai contributi di Matteo Silvetti e Telasco Segovia, per poi chiudere il match sul 4‑2.

La partita e i protagonisti della rimonta

Il match, valido per la seconda giornata del campionato, aveva visto l’Inter Miami trovarsi in svantaggio per due reti, frutto dei gol di Mario Pašalić e Martín Ojeda.

La svolta è arrivata subito dopo l’intervallo: al 49’ Matteo Silvetti ha accorciato le distanze, riaprendo le speranze. Successivamente, al 57’, Messi ha siglato il gol del pareggio con un tiro preciso. Il definitivo 4‑2 è arrivato nei minuti finali, al 90’, grazie a un calcio di punizione magistrale, ancora una volta ad opera di Messi, che ha suggellato la vittoria.

Messi, protagonista indiscusso

L’argentino, 38 anni, ha così messo a segno i suoi primi due gol nella Mls 2026, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto. Sebbene non abbia ancora sciolto le riserve riguardo alla sua partecipazione al prossimo Mondiale, Messi ha dimostrato di essere ancora decisivo per le sorti dell’Inter Miami, squadra campione in carica.

Il "derbi del sole" e il gesto di Messi

Il successo nel cosiddetto "derbi del sole" è stato caratterizzato da una spettacolare rimonta orchestrata da Messi. Il gol decisivo su punizione al novantesimo minuto ha contribuito in modo determinante al primo successo stagionale dell’Inter Miami. Il gesto provocatorio, rivolto alla panchina avversaria dopo la marcatura, ha rapidamente fatto il giro del web, aggiungendo un ulteriore elemento di discussione all’incontro.