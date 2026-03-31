L'Italia Under 21 è seconda nel Girone E delle qualificazioni agli Europei 2027, a tre punti dalla capolista Polonia. Gli azzurrini hanno otto punti di vantaggio su Montenegro e Svezia (entrambe a dieci). Macedonia del Nord (3) e Armenia (0) chiudono la classifica.

Oggi, la Nazionale italiana affronta la Svezia in trasferta alle 18.30. Una vittoria assicurerebbe la seconda posizione, cruciale per i playoff della fase finale.

Classifica e sfide Girone E

La Polonia è prima a punteggio pieno (21 in 7 gare, 22 fatti/2 subiti). L'Italia segue con 18 (21 fatti/5 subiti).

Montenegro e Svezia sono a dieci punti. Macedonia del Nord (3) e Armenia (0) chiudono la graduatoria.

Il calendario prevede Montenegro-Polonia (14.00) e Armenia-Macedonia del Nord (15.00). Vincendo contro la Svezia, l'Italia blinderebbe la seconda piazza in vista degli ultimi match di ottobre, rafforzando le ambizioni di qualificazione.

Regolamento e prospettive qualificazione

La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla fase finale Euro 2027; la seconda affronta i playoff. La Polonia ha consolidato il primato battendo l'Armenia 4-1. La Nazionale di Baldini ha regolato la Macedonia del Nord, restando a tre lunghezze. Il 2-2 tra Svezia e Montenegro ha consolidato il margine dell'Italia sulle inseguitrici.

Con difesa solida e attacco prolifico, gli azzurrini puntano a essere tra le migliori seconde per la fase finale. Le prossime gare saranno decisive per la qualificazione.