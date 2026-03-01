Il calciomercato inizia a muoversi sottotraccia e, come spesso accade, le prime attenzioni si concentrano su profili giovani ma già pronti per il grande salto. Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, uno dei nomi finiti sul taccuino di diversi top club italiani in vista della prossima estate è quello di Rafik Belghali, laterale dell’Hellas Verona. Il giovane classe 2002, nonostante la stagione complicata del club scaligero, è riuscito a mettersi in luce per continuità di rendimento e duttilità tattica, attirando l’interesse di Juventus, Roma e Milan.

Un profilo moderno che piace alle big

Belghali verrebbe quindi seguito con attenzione da Juventus, Milan e Roma, tre club accomunati dalla ricerca di profili giovani, versatili e con margini di crescita per il futuro. Il laterale gialloblù si è distinto per la sua naturale capacità di giocare sulla fascia destra sia come terzino in una linea difensiva a quattro, sia come esterno di centrocampo in un sistema più offensivo. Una caratteristica preziosa nel calcio moderno, dove la flessibilità tattica rappresenta un valore aggiunto. A oggi, la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 7 milioni di euro, cifra considerata accessibile per club di questo livello, soprattutto se rapportata all’età e al potenziale del giocatore.

Molto, però, dipenderà dal finale di stagione e dalla tenuta del Verona nelle ultime giornate.

Il peso della classifica e lo scenario retrocessione

Il contesto in cui si muove Belghali è tutt’altro che semplice. L’Hellas Verona è attualmente ultimo in classifica e distante ben nove punti dalla zona salvezza, una situazione che rende lo spettro della retrocessione sempre più concreto. Un’eventuale discesa in Serie B avrebbe inevitabilmente ripercussioni anche sul valore dei singoli, Belghali compreso, che potrebbe vedere il proprio prezzo abbassarsi ulteriormente. Un fattore che le big osservano con attenzione, pronte a cogliere un’occasione di mercato qualora si presentasse. Dal canto suo, lo stesso Belghali potrebbe spingere per una soluzione che gli permetta di restare nella massima serie del calcio italiano, evitando un passaggio in serie cadetta che rischierebbe di rallentare il suo percorso di crescita. In questo intreccio di interessi, risultati e strategie, il futuro del giovane terzino resta strettamente legato al destino del Verona.