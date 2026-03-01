Nonostante la sconfitta contro il Milan allo stadio Giovanni Zini, Davide Nicola ha espresso soddisfazione per la prestazione della Cremonese. Il tecnico ha definito la gara “una bella partita” e ha sottolineato che “questa è la strada giusta”, valorizzando il carattere dimostrato dai suoi giocatori.

Prestazione e identità di squadra

Nicola ha elogiato la squadra per aver “giocato con personalità e coraggio contro un avversario di grande livello”. Ha riconosciuto che perdere nel finale lascia “un po’ di amaro in bocca”, ma ha invitato a guardare con attenzione quanto di buono è stato fatto.

Il tecnico ha spiegato che il secondo gol subito è arrivato “quando eravamo tutti in attacco”, mentre sul primo ha precisato che “non c’è stato un errore di posizionamento. Sono frazioni di secondo che cambiano le partite. Il Milan in questo è perfetto”. Nicola ha ribadito l’importanza di mantenere l’identità di squadra: “Se la snaturiamo facciamo fatica. È con partite così che costruiamo il nostro percorso”.

Soluzioni tattiche e prospettive future

Nel corso della partita, la Cremonese ha mostrato maggiore varietà di soluzioni: “Abbiamo caratteristiche diverse e più alternative. Bianchetti a destra per aprire spazi, Folino ha fatto bene, Vandeputte ha dato equilibrio. Il gioco è stato più veloce e meno prevedibile.” Nicola ha infine richiamato l’importanza della continuità: “Serve continuità.

Adesso arriva la gara di Lecce che sappiamo essere molto importante, ma lo sarà anche quella dopo e quella dopo ancora.”

Il contesto del match

La partita si è decisa solo nei minuti di recupero. La Cremonese ha tenuto testa per gran parte del match, ma è stata beffata nel finale, restando invischiata nella lotta per la salvezza. Il Milan ha trovato il vantaggio grazie a un colpo di testa di Pavlović su calcio d’angolo e ha chiuso i conti con un contropiede finalizzato da Leão su assist di Nkunku.