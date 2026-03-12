La Juventus guarda già al futuro e inizia a pianificare l’attacco della stagione 2026/2027. La dirigenza bianconera, infatti, si sta muovendo su più fronti per costruire un reparto offensivo competitivo e capace di garantire gol e qualità. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il club torinese avrebbe effettuato un sondaggio per Robert Lewandowski, attaccante di livello internazionale che rappresenterebbe un’opportunità di mercato importante. Parallelamente, la Juventus continua a lavorare per blindare Dušan Vlahović, con cui sono in corso contatti fitti e costanti per il rinnovo del contratto.

L’obiettivo della società è quello di trovare un’intesa soprattutto dal punto di vista economico, partendo da un ingaggio fisso leggermente più basso ma arricchito da bonus sostanziosi legati a rendimento e risultati. L’idea dei dirigenti bianconeri è chiara: costruire un attacco forte e profondo, che possa contare sulla permanenza di Vlahović e sull’eventuale arrivo di un altro centravanti di grande qualità.

Lewandowski opportunità di mercato, Vlahovic punto fermo

Il sondaggio per Lewandowski dimostra come la Juventus stia valutando profili di altissimo livello per rinforzare il reparto offensivo. Il centravanti polacco, nonostante l’età, continua a essere uno degli attaccanti più prolifici del calcio europeo e rappresenterebbe un’aggiunta di grande esperienza e leadership.

L’idea sarebbe quella di affiancarlo proprio a Vlahovic, creando una coppia offensiva capace di alternarsi o addirittura coesistere in alcune situazioni tattiche.

Tuttavia, arrivare a Lewandowski non sarà semplice. Sul giocatore potrebbe esserci una concorrenza importante da parte di altri club e l’operazione, tra ingaggio e condizioni contrattuali, richiederebbe uno sforzo economico significativo. Per questo motivo la Juventus continua a monitorare anche altre opzioni e tra queste rimane molto caldo il nome di Randa lKolo Muani, che da tempo è in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera.

In questo scenario, però, la priorità resta la situazione di Vlahovic. Il centravanti serbo è considerato un pilastro del progetto tecnico e la volontà del club è quella di costruire il futuro attorno a lui.

I contatti tra le parti proseguono con continuità e l’obiettivo è trovare un accordo che possa soddisfare sia la Juventus sia il giocatore. La formula allo studio prevede una riduzione della parte fissa dell’ingaggio, compensata però da bonus legati ai gol, alle presenze e ai risultati di squadra.

La Juventus vuole ripartire da Spalletti

Parallelamente alle strategie di mercato, la Juventus sta lavorando anche per definire il futuro della panchina. Il club, infatti, è in trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti, tecnico di Certaldo che ha conquistato la fiducia della società. Le parti sembrano orientate a proseguire insieme e in queste settimane si stanno valutando diverse soluzioni contrattuali.

Sul tavolo ci sarebbero due ipotesi principali: un contratto biennale da circa cinque milioni di euro a stagione oppure un accordo annuale con un ingaggio più alto, vicino ai sette milioni. La discussione tra le parti prosegue in maniera costante e l’intenzione reciproca sembra quella di trovare un’intesa nel più breve tempo possibile.

La strada, dunque, appare tracciata. La Juventus vuole continuare il proprio progetto tecnico con Spalletti alla guida e con una squadra sempre più competitiva. Il rinnovo dell’allenatore rappresenterebbe un segnale di continuità importante, mentre sul mercato l’obiettivo resta quello di costruire un attacco capace di fare la differenza ai massimi livelli europei. In questo contesto, la permanenza di Vlahović e l’eventuale arrivo di un altro grande centravanti potrebbero diventare le basi del nuovo ciclo bianconero.