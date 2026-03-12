Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del prossimo portiere dei bianconeri ha detto: "Si è parlato di Vicario, si è parlato di buoni estremi difensori ma che non ti cambiano la vita. Il ragionamento che fa Spalletti è "Se devo prendere un portiere, devo prendere un top". Un top anche a livello di carisma, di esperienza, uno che comandi la difesa, che comunque abbia "aura" da manifestare ai compagni e da incutere negli avversari. C'è un'idea, al momento siamo a livello di chiacchierate esplorative, richiesta di informazioni, sondaggi, ma lui è un portiere fortissimo, ha vinto due Coppa America, ha vinto il mondiale, è tra i primi cinque migliori al mondo e si tratta del "Dibu" Emiliano Martínez".

Schira: 'Martinez è un giocatore di carisma e nonostante l'età può ancora giocare per diversi anni'

Schira ha proseguito: "Martinez vuole lasciare l'Aston Villa, era a un passo dal Manchester United nell'estate scorsa, si è parlato di Inter e c'è stata una chiacchierata tra Ausilio e il suo agente prima della gara con l'Arsenal, niente di più. L'argentino non è un target oggi di Oaktree. La Juventus invece un elemento di quel tipo lo cerca: portiere forte, di alto livello, leader, grande personalità, uno che tiene "los huevos" si è visto, nelle partite più importanti con l'Albiceleste. Vuol fare un'esperienza diversa dall'Aston Villa, chiede un triennale da 5 milioni a stagione, almeno, più tutta una serie di bonus.

Sono cifre importanti per un trentatreenne, in questo momento va per i trentaquattro, però in porta puoi giocare anche fino a 37, 38, 40 anni. Parliamo di un calciatore ancora nel pieno della carriera, è ancora integro, la sensazione che possa essere oggi un'idea da tenere d'occhio in casa bianconera".

Esperienza cercasi

Schira ha concluso: "La Juve deve aggiungere un paio di elementi di personalità, leadership ed esperienza ad alti livelli, gente che abbia le bacheche piene di trofei, gente che sappia reggere le pressioni, gente che abbia vinto e che sappia instillare la mentalità vincente nei giocatori più giovani. Quello che sta facendo Modric al Milan, quello che hanno fatto i Buffon, Chiellini, Del Piero, Antonio Conte alla Juve".