Il Consiglio di amministrazione della Ligue de Football Professionnel (LFP) ha accolto la richiesta del Paris Saint-Germain (PSG), rinviando la partita contro il Lens, inizialmente prevista per l'11 aprile, al 13 maggio. La decisione, presa all'unanimità, ha generato polemiche poiché la Lega ha agito "senza consultare i club interessati".

La motivazione ufficiale è consentire al PSG di preparare al meglio i quarti di finale di Champions League contro il Liverpool (8 e 14 aprile). La LFP ha giustificato la scelta come coerente con l'obiettivo strategico di mantenere la Francia al quinto posto nel ranking UEFA.

L'opposizione del Lens

Il Lens, secondo in classifica, si era opposto con fermezza al rinvio. Il club aveva espresso contrarietà richiamando la stabilità sportiva e denunciando il rischio di diventare una "variabile di aggiustamento" per favorire il PSG. La decisione unilaterale della LFP ha suscitato critiche per la mancata consultazione.

Conseguenze e il dibattito sull'integrità

La scelta ha scatenato polemiche: molti osservatori ritengono che il provvedimento comprometta l'integrità della competizione, favorendo un club già dominante. Il rinvio è stato visto come un precedente pericoloso, che potrebbe alterare l'equilibrio del campionato.

Per il Lens, a un punto dal PSG, è sfumata l'occasione di un confronto diretto in un momento cruciale.

Nonostante la giustificazione della LFP con ragioni strategiche, la vicenda ha sollevato dubbi sulla trasparenza e l'equità del sistema.

Le preoccupazioni del Lens e il futuro della Ligue 1

Il Lens ha denunciato che la Ligue 1 rischia di diventare un campionato subordinato agli interessi europei di pochi club. Ha sottolineato come modifiche unilaterali al calendario mettano a rischio pianificazione e competitività, alimentando il dibattito sull'equilibrio tra obiettivi internazionali e nazionali.