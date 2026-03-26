Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Francisco Conceicao in vista della prossima estate. L’interesse dei Reds nascerebbe da un cambiamento significativo che riguarderà la corsia destra dell’attacco: Mohamed Salah ha infatti annunciato la volontà di lasciare il club al termine della stagione, aprendo un vuoto importante nello scacchiere offensivo della squadra inglese. Una partenza pesante, che costringerà la dirigenza britannica a individuare un nuovo profilo su cui costruire il futuro, e proprio Conceicao rappresenterebbe una delle opzioni più intriganti.

Un profilo diverso da Salah ma intrigante per la Premier

Dal punto di vista tecnico, Conceicao non rappresenterebbe un sostituto diretto di Salah. Il portoghese ha caratteristiche differenti: più rapido nello stretto e abile nel dribbling ubriacante, ma con meno strappi e continuità realizzativa rispetto al fuoriclasse egiziano. Nonostante ciò, il Liverpool vedrebbe in lui un investimento in prospettiva, un giocatore giovane da inserire gradualmente nel contesto della Premier League. L’idea sarebbe quella di costruire un nuovo ciclo offensivo, puntando su un talento ancora in fase di maturazione ma con margini di crescita importanti.

Il salto nel campionato inglese rappresenterebbe una sfida affascinante per Conceicao, che avrebbe l’occasione di misurarsi in un contesto competitivo e di altissimo livello.

Tuttavia, molto dipenderà anche dalla volontà della Juventus, chiamata a valutare attentamente la proposta.

La posizione della Juventus e la valutazione del cartellino

La Juventus, infatti, non chiuderebbe completamente alla cessione del giocatore. Il club bianconero ha investito una cifra significativa per portarlo a Torino, circa 40 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e riscatto dal Porto. Un investimento importante che, almeno finora, non ha prodotto il rendimento sperato. Nei suoi due anni in bianconero, Conceicao ha alternato buone prestazioni a momenti di discontinuità, senza riuscire a imporsi soprattutto in fase realizzativa.

Proprio per questo, la dirigenza non considererebbe il portoghese incedibile, ma fisserebbe comunque una valutazione elevata. Per convincere la Juventus serviranno almeno 45 milioni di euro, una cifra che permetterebbe ai bianconeri di realizzare una plusvalenza e reinvestire sul mercato.