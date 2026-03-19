Lionel Messi ha tagliato un traguardo eccezionale nella sua illustre carriera, siglando il suo 900° gol. L'attaccante argentino ha messo a segno la rete per l'Inter Miami contro il Nashville, nell'andata degli ottavi di finale della Concacaf Champions League. Il gol, un preciso tiro rasoterra, è arrivato al 7' minuto, portando in vantaggio la sua squadra in questa cruciale sfida a eliminazione diretta.

A 38 anni, Messi continua a riscrivere la storia del calcio mondiale. Dal suo arrivo nella Major League Soccer (MLS) nel 2023, ha già realizzato 81 gol con la maglia dell'Inter Miami.

Il suo impressionante percorso realizzativo include 672 reti con il Barcellona, 32 con il Paris Saint-Germain e 115 con la nazionale argentina. Questo storico 900° gol giunge a 21 anni dalla sua prima marcatura da professionista, siglata nel 2005 con il Barcellona nella vittoria per 2-0 contro l'Albacete.

Un record per "La Pulce"

La rete che ha permesso a Messi di raggiungere questa cifra tonda è stata frutto di un'azione ben costruita, con l'assist decisivo fornito da Sergio Reguilón. "La Pulce" ha controllato il pallone, si è allungato e ha calciato con potenza, superando il portiere avversario e consolidando il vantaggio dell'Inter Miami nella competizione regionale per club. Questo nuovo record conferma la straordinaria longevità e la costante incisività di un calciatore che, per molti, è universalmente riconosciuto come il migliore della storia.

Il cammino di Messi non accenna a fermarsi. L'argentino punta a incrementare ulteriormente il suo bottino personale con l'Inter Miami e a guidare la squadra verso nuovi successi, dimostrando una leadership in campo ineguagliabile. La sua esperienza e il suo talento rimangono un punto di riferimento fondamentale sia per il club statunitense sia per la nazionale argentina, con la quale si prepara a difendere il titolo mondiale nella prossima edizione della Coppa del Mondo.

Prospettive future e impatto nella MLS

Il raggiungimento dei 900 gol rappresenta una pietra miliare per Messi, che continua a essere protagonista anche nella fase più matura della sua carriera. Con la Coppa del Mondo 2026 all'orizzonte, l'argentino mira a mantenere la migliore condizione fisica e tecnica possibile per quello che potrebbe essere il suo ultimo grande torneo internazionale.

La sua determinazione e la capacità di essere decisivo nei momenti chiave restano inalterate, come chiaramente evidenziato dalla rete messa a segno contro il Nashville.

Con 81 gol già all'attivo per l'Inter Miami, Messi si conferma uno dei principali artefici della crescita e della popolarità del calcio negli Stati Uniti. La sua presenza nella MLS ha notevolmente contribuito ad accrescere l'attenzione e l'interesse verso il campionato, mentre i tifosi continuano a godersi le sue magistrali giocate e i suoi innumerevoli record. Il traguardo dei 900 gol è l'ennesima, inconfutabile testimonianza di una carriera leggendaria, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia dello sport.