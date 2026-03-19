L'Atletico Madrid ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di Champions League, pur uscendo sconfitto per 3-2 dal Tottenham nella gara di ritorno disputata a Londra. Il passaggio del turno è stato garantito dal netto successo per 5-2 ottenuto dagli spagnoli nella partita d'andata, che ha permesso loro di superare il turno grazie al risultato complessivo.

La partita di Londra ha visto il Tottenham partire forte e portarsi in vantaggio con una rete di Kolo Muani. Gli inglesi hanno poi trovato il raddoppio grazie a una doppietta di Xavi Simons, mentre per l'Atletico sono andati a segno Alvarez e Hancko.

Nonostante la vittoria degli inglesi, il risultato dell'andata ha permesso agli uomini di Madrid di avanzare nella competizione, dove affronteranno il Barcellona nel prossimo turno.

La cronaca dell'incontro a Londra

Il Tottenham ha aperto le marcature al 29' con una poderosa incornata di Randal Kolo Muani. L'Atletico Madrid ha risposto all'inizio del secondo tempo con Julián Álvarez, che ha pareggiato con un destro preciso all'incrocio dei pali. Poco dopo, Xavi Simons ha riportato in vantaggio i padroni di casa con un gol di grande bellezza. Al 74', Hancko ha siglato il nuovo pareggio per gli spagnoli, segnando di testa su calcio d'angolo battuto da un attaccante argentino. In pieno recupero, Xavi Simons ha trasformato un calcio di rigore, fissando il risultato finale sul 3-2 per il Tottenham.

Prospettive e il prossimo avversario

Nonostante la sconfitta, l'Atletico Madrid può guardare con fiducia al prossimo turno, forte del largo successo ottenuto all'andata. Gli spagnoli affronteranno ora il Barcellona in un quarto di finale che si preannuncia particolarmente interessante. Il Tottenham, invece, esce dalla competizione a testa alta dopo una prestazione di grande carattere davanti al proprio pubblico.