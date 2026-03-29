Una notizia che ha scosso il mondo del calcio: Mircea Lucescu, l'ottantenne e stimato commissario tecnico della nazionale rumena, è stato nuovamente e con urgenza ricoverato in ospedale a Bucarest. L'episodio si è verificato dopo che l'allenatore ha accusato un improvviso malore e uno svenimento durante una cruciale riunione tecnica nel ritiro della squadra. Questo avveniva proprio mentre la Romania si stava preparando per un'importante amichevole contro la Slovacchia, un appuntamento che ora assume un significato diverso alla luce di questi eventi.

Da diversi mesi, Lucescu sta affrontando una malattia la cui natura non è stata resa pubblica, una condizione che non gli ha impedito di mantenere il suo impegno. Aveva infatti scelto di rimanere alla guida della nazionale almeno fino alla semifinale dei play-off mondiali, un percorso che si è poi concluso con la sconfitta contro la Turchia. Il recente e inatteso malore ha reso necessario un intervento tempestivo: il tecnico è stato prontamente trasportato d'urgenza all'ospedale universitario di Bucarest, dopo essersi sentito male nel ritiro di Mogoșoaia, un luogo simbolo della preparazione atletica della squadra.

Le condizioni cliniche e l'intervento dei soccorsi

La prima diagnosi medica ha indicato una "sincope cardiaca", un termine che descrive una perdita di coscienza dovuta a una temporanea riduzione del flusso sanguigno al cervello, spesso di origine cardiaca.

Le sue condizioni generali sono state fortunatamente stabilizzate, ma nonostante ciò, Lucescu è stato ricoverato d'urgenza e rimane tuttora sotto stretta osservazione da parte del personale medico. Sebbene le comunicazioni ufficiali diffuse indichino che il tecnico stia bene, i medici hanno preferito, per ragioni precauzionali, mantenerlo sotto un attento monitoraggio per valutare e controllare l'evoluzione del quadro clinico complessivo.

L'episodio ha immediatamente suscitato una vasta eco mediatica, generando grande attenzione non solo in Romania ma anche tra le testate turche. Questa risonanza è stata amplificata dalla recente e sentita sfida che ha visto la Romania contrapposta alla Turchia nei play-off mondiali.

La notizia del ricovero si è rapidamente diffusa attraverso i canali dei media internazionali, alimentando una comprensibile preoccupazione per la salute di un allenatore di tale esperienza e caratura, una figura di riferimento per il calcio mondiale.

Dettagli sull'emergenza e il ricovero

Approfondendo i dettagli dell'accaduto, è emerso che il malore si è manifestato durante una sessione di allenamento nella mattinata del 29 marzo 2026. Subito dopo il collasso, Mircea Lucescu ha ricevuto i primi e fondamentali soccorsi direttamente sul posto, grazie alla prontezza del personale presente. Il servizio di emergenza 112 è stato immediatamente allertato, e due unità SMURD sono intervenute con rapidità per stabilizzare le condizioni dell'allenatore prima che potesse essere trasferito in ospedale.

Una volta giunto alla struttura sanitaria, è stato ricoverato a causa di una grave aritmia cardiaca, una condizione che è stata ufficialmente confermata dalla Federazione Rumena di Calcio, fornendo un quadro più preciso della situazione clinica.

La situazione di Mircea Lucescu rimane, dunque, costantemente monitorata con la massima attenzione da parte del team medico. Il mondo del calcio, sia a livello nazionale che internazionale, attende con apprensione e speranza ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Lucescu, infatti, non è solo il commissario tecnico della nazionale rumena, ma una figura emblematica e un punto di riferimento indiscusso per l'intero movimento calcistico, la cui esperienza e il cui carisma sono riconosciuti universalmente.